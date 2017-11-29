«Оливье» в Хабаровском крае обойдётся дороже приморского

Источник: РИА "Новости"

Росстат подсчитал индекс главных новогодних салатов для регионов России. В Хабаровском крае приготовление «Оливье» и «Селёдки под шубой» влетит в копеечку. Дороже готовить эти блюда на Дальнем Востоке только на Чукотке, Камчатке и Сахалине.

«Оливье» в Хабаровском крае обойдётся в 410,43 рубля. Это на 2,27 рубля больше, чем в прошлом году. Если учитывать, что для исследований брали октябрьские цены, то можно предположить, что к концу декабря эта разница увеличится ещё больше. В Приморье ингредиенты для этого салата можно в среднем купить за 345,74 рубля. Это на 3,83 рубля меньше, чем год назад.

Дешевле приготовить «Оливье» можно также в Еврейской автономной области (333,48 рубля) и Амурской области (304,07 рубля). В этих регионах стоимость салата за год снизилась. Однако Хабаровский край — не лидер по дороговизне салата. Больше всего денег за него отдают на Камчатке и Сахалине — по 479,83 рубля и 413,46 рубля соответственно.

Стоимость «Селёдки под шубой» на Дальнем Востоке за год выросла только в Хабаровском крае и составила 194,03 рубля. Это почти на пять рублей больше, чем в 2016 году. Дороже всего, как и в случае с «Оливье», салат обойдётся жителям Чукотки, Сахалина и Камчатки — 217,03 и 210,18 рубля. В остальных регионах ДФО стоимость блюда не превышает 180 рублей.

В среднем по России «Оливье» подорожало на 1,21 процента. Его средний «ценник» составляет 311,83 рубля. Дороже всего он обойдётся жителям Чукотки — 526,32 рубля, а дешевле всего в Калмыкии — 229,54 рубля.

«Селёдка под шубой», наоборот, подешевела. Средняя стоимость салата —152,54 рубля. Это на 0,86 процента меньше, чем год назад. В лидерах по дороговизне вновь оказалась Чукотка — 362,79 рубля. Самым доступным «розовый» салат оказался в Курской области — 117,57 рубля.