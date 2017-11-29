Священник прокомментировал освящение ракеты «Союз-2.1б»

Кураев высказался по поводу неудачного пуска с космодрома Восточный в эфире радиостанции «Говорит Москва», заявив, что священники РПЦ, освящающие ракеты, должны отвечать за аварии с ними. По информации Благовещенской епархии, 26 ноября по приглашению руководства космодрома и представителей «Роскосмоса» правящий архиерей епископ Лукиан совершил молебен на начало благого дела на территории стратегического объекта и «преподал благословение специалистам, участвующим в историческом событии».

Владыка окропил приготовленную к старту ракету, метеорологический спутник, а также персонал космодрома святой водой, напутствовав их добрыми пожеланиями.

«Освящение машины не защитит от ДТП, если ты нарушаешь правила дорожного движения. Скажем так, если освятить машину с пустым бензобаком, она не заведется. Мы обращаемся к богу с молитвами, но освящение не отменяет человеческого фактора, не отменяет и поломок. Мы крестим людей и не гарантируем, что они попадут в рай, венчаем и не говорим, что они точно не разведутся, это уже зависит от людей. Есть идея соработничества человека и бога», — сказал Шевченко РИА Новости.

Также он отметил, что Кураев «некогда был блестящим богословом, а допускает популистские высказывания».

Как сообщалось ранее, во вторник неудачей закончился запуск спутника «Метеор-М» № 2−1, запущенного на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Восточный: он не был выведен на целевую орбиту, как и 18 других микроспутников. Как сообщил РИА Новости источник в космической отрасли, теперь они будут недоступны для использования и представляют собой космический мусор.