В Приморье установилась холодная погода

Вчерашний день в Приморье выдался теплым, на большей части края воздух прогрелся до +2…+7°С. Но после прохождения ночью холодного атмосферного фронта, которой принес небольшие осадки (дождь со снегом, снег), температура воздуха стала быстро понижаться. Усилился ветер до 13−18 м/с, на побережье порывами до 25−29 м/с.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, сегодня, 29 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, в центральных районах небольшой снег. Ветер западный, северо-западный сильный, на побережье очень сильный. День будет холодным, температура воздуха составит −7…−12°C, на восточном побережье −3…−8°C.

В ближайшие дни погодные условия в Приморье продолжит определять антициклон. Ожидается морозная без осадков погода. На побережье сохранится сильный северо-западный ветер. По ночам столбики термометров будут опускаться до −17…−23°С, в горных районах до -33°C, на южном побережье −11…−16°C. В дневные часы максимальные значения температуры составят −5…−13°С, на северо-востоке до -20°С.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Похолодание. Температура воздуха −8…−10°C.