Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Спорт не помогает женщинам похудеть
Подполковник полиции напал на сотрудника ГИБДД, защищая женщину
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Сын Табакова рассказал о самочувствии актера
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Жена об официальном разводе с Джигарханяном: Уже не ждала
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Николь Кидман в сверкающем платье затмила всех на премии
Альбина Джанабаева в эффектном зеленом пальто вышла в свет
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8День благодарения
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
05:20 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье установилась холодная погода

В ближайшие дни погодные условия в Приморье продолжит определять антициклон. Ожидается морозная без осадков погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 71% 768 мм рт. ст. 4 м/с

Вчерашний день в Приморье выдался теплым, на большей части края воздух прогрелся до +2…+7°С. Но после прохождения ночью холодного атмосферного фронта, которой принес небольшие осадки (дождь со снегом, снег), температура воздуха стала быстро понижаться. Усилился ветер до 13−18 м/с, на побережье порывами до 25−29 м/с.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, сегодня, 29 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, в центральных районах небольшой снег. Ветер западный, северо-западный сильный, на побережье очень сильный. День будет холодным, температура воздуха составит −7…−12°C, на восточном побережье −3…−8°C.

В ближайшие дни погодные условия в Приморье продолжит определять антициклон. Ожидается морозная без осадков погода. На побережье сохранится сильный северо-западный ветер. По ночам столбики термометров будут опускаться до −17…−23°С, в горных районах до -33°C, на южном побережье −11…−16°C. В дневные часы максимальные значения температуры составят −5…−13°С, на северо-востоке до -20°С.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Похолодание. Температура воздуха −8…−10°C.

До конца рабочей недели в краевом центре сохранится погода без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура ночью −14…−16°C. Днем в четверг −10…−12°C, в пятницу днем потеплеет на 2−3 градуса.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Звезда российских сериалов умер в ванной во время запоя
Распознать маньяка невозможно: эксперты и свидетели о новых убийствах в Москве
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Пентагон: МБР пролетела выше, чем все предыдущие ракеты КНДР
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
Госдеп призвал Россию не применять закон о СМИ-иноагентах
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь