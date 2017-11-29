В Приморье установилась холодная погода
В ближайшие дни погодные условия в Приморье продолжит определять антициклон. Ожидается морозная без осадков погода.
В ближайшие дни погодные условия в Приморье продолжит определять антициклон. Ожидается морозная без осадков погода.
Вчерашний день в Приморье выдался теплым, на большей части края воздух прогрелся до +2…+7°С. Но после прохождения ночью холодного атмосферного фронта, которой принес небольшие осадки (дождь со снегом, снег), температура воздуха стала быстро понижаться. Усилился ветер до 13−18 м/с, на побережье порывами до 25−29 м/с.
Как сообщили в
В ближайшие дни погодные условия в Приморье продолжит определять антициклон. Ожидается морозная без осадков погода. На побережье сохранится сильный
Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер
До конца рабочей недели в краевом центре сохранится погода без осадков. Ветер