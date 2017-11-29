Вопрос возбуждения дела против Александра Витько будут рассматривать заново

Источник: AP 2017

В дальневосточной столице суд вынес решение по уголовному преследованию руководителя регионального министерства здравоохранения Александра Витько. В краевой инстанции решили, что вопрос законности возбуждения дела вновь рассмотрят в Центральном районном суде Хабаровска, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Судья отменила решение Центрального районного суда, которое признало незаконным постановление заместителя прокурора Хабаровского края об отмене возбуждения уголовного дела против Александра Витько. Однако дело направлено на новое рассмотрение в Центральный районный суд. Апелляция Витько и прокуратуры удовлетворена частично», — рассказал корреспондент агентства из зала суда.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о двоевластии в медицинской системе края. В июле этого года на пост главы Минздрава на время ушедшего в продолжительный отпуск действующего министра назначили главврач краевой клинической больницы № 2 Кирилл Пошатаев. Александру Витько пришлось отойти от дел на время скандального разбирательства. Следователи управления ФСБ России по краю возбудили против него уголовное дело о якобы допущенных нарушениях при централизованных закупках дезинфицирующих средств для клиник региона.