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05:24 (мск), источник: Восток Медиа

Вопрос возбуждения дела против Александра Витько будут рассматривать заново

Законность уголовного преследования опять проверят в Центральном районном суде Хабаровска.

Источник: AP 2017

В дальневосточной столице суд вынес решение по уголовному преследованию руководителя регионального министерства здравоохранения Александра Витько. В краевой инстанции решили, что вопрос законности возбуждения дела вновь рассмотрят в Центральном районном суде Хабаровска, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Судья отменила решение Центрального районного суда, которое признало незаконным постановление заместителя прокурора Хабаровского края об отмене возбуждения уголовного дела против Александра Витько. Однако дело направлено на новое рассмотрение в Центральный районный суд. Апелляция Витько и прокуратуры удовлетворена частично», — рассказал корреспондент агентства из зала суда.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о двоевластии в медицинской системе края. В июле этого года на пост главы Минздрава на время ушедшего в продолжительный отпуск действующего министра назначили главврач краевой клинической больницы № 2 Кирилл Пошатаев. Александру Витько пришлось отойти от дел на время скандального разбирательства. Следователи управления ФСБ России по краю возбудили против него уголовное дело о якобы допущенных нарушениях при централизованных закупках дезинфицирующих средств для клиник региона.

По версии представителей краевой клинической больницы № 1, которая проходит потерпевшей по делу, глава Минздрава субъекта оказывал содействие отдельным компаниям в этом вопросе. Как сообщает сторона пострадавших, другие предприниматели могли бы участвовать в закупке, но из-за блокирующих показателей, имевшихся в аукционных документах, они не смогли это сделать.

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