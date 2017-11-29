Запрещённые польские яблоки уничтожены в Братске

Об этом 29 ноября 2017 года сообщает пресс-служба Иркутской таможни, напоминая, что фрукты из этой страны запрещены к ввозу в Россию.

Накануне представители таможни и Россельхознадзора провели осмотр павильонов и территорий одной из баз, а также торгового центра в Братск. Поводом к проверке стала имеющаяся оперативная информация о возможных нарушениях. Тогда-то и нашли коробки с яблоками. Начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Татьяна Катрухина пояснила, что, согласно информации, нанесенной на упаковку, изначально данный товар был импортирован в Белоруссию, и только затем оказался в России. При этом никаких документов на фрукты предприниматель в ходе проведения мероприятий не предоставил, а также объяснил, что приобрел партию данных яблок на внутреннем рынке.

Ранее в 2017 году в торговых точках Иркутска также были выявлены 1,5 тонны польских яблок и санкционный миндаль из США.

Иркутская таможня продолжает проведение скоординированных контрольных мероприятий по выявлению на рынках, оптово-розничных базах и различных торговых точках региона товаров, внесенных Правительством Российской Федерации в список, запрещенных к ввозу и реализации на территории России. Под запрет попадают товары, страной происхождения которых являются США, а также 28 стран Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и княжество Лихтенштейн.