Запрещённые польские яблоки уничтожены в Братске
Яблоки из Польши общим весом более 53 кг изъяты из
Яблоки из Польши общим весом более 53 кг изъяты из
Об этом 29 ноября 2017 года сообщает
Накануне представители таможни и Россельхознадзора провели осмотр павильонов и территорий одной из баз, а также торгового центра в Братск. Поводом к проверке стала имеющаяся оперативная информация о возможных нарушениях.
Ранее в 2017 году в торговых точках Иркутска также были выявлены 1,5 тонны польских яблок и санкционный миндаль из США.
Иркутская таможня продолжает проведение скоординированных контрольных мероприятий по выявлению на рынках,
Иркутская таможня также информирует, что на официальном сайте Федеральной таможенной службы (www.customs.ru) создан раздел (необходимо кликнуть на главной странице на баннер «Выявление «санкционных товаров»), с помощью которого любой желающий может сообщить информацию о выявленных товарах, запрещённых к ввозу на территорию России. Кроме того, в указанном разделе сайта расположены актуальная информация о перечне стран и товаров, в отношении которых установлены ограничения.