Лора Горбунова спела хабаровчанам «Хава Нагилу»

Фестиваль «Театральный Орфей» собрал в стенах Краевого музыкального театра сотни хабаровчан, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Артисты показали гостям вечера специально подготовленные музыкальные номера. Специальным гостем большого концерта стала участница главного вокального шоу страны на «Первом канале» Лора Горбунова.

В первом отделении концерта выступили гости фестиваля — артисты из Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Уссурийска, Иркутска и Магадана. Далее свои музыкальные номера представили актёры и работники хабаровских театров.

Творчество артистов оценивали эксперты — представители «СТД» из Нижнего Новгорода, Томска, Иркутска, Владивостока и Москвы, а председателем жюри конкурса выступил заместитель губернатора Хабаровского края, министр культуры Александр Федосов.

После завершения конкурсной программы жюри удалились на совещание, а концерт продолжился в фойе театра. Там для зрителей выступили народная артистка России Татьяна Маслакова, солисты Никита Туранов и Ольга Пахомова, артисты хабаровского ТЮЗа Елена Кретова, Петр Нестеренко и Евгения Колтунова, а также участница телевизионного проекта «Голос» — Лариса Горбунова. Она исполнила две знаковые для неё песни — «Жизнь в розовом цвете» Эдит Пиаф на французском языке и «Хава Нагилу».