Хворостовского посмертно выдвинули на премию Grammy
Всемирно известного оперного певца из Красноярска номинировали в категории «Лучший классический сольный альбом».
Всемирно известного оперного певца из Красноярска номинировали в категории «Лучший классический сольный альбом».
Всемирно известный оперный певец из Красноярска Дмитрий Хворостовский посмертно выдвинут на музыкальную премию Grammy в категории «Лучший классический сольный альбом» за диск «Свиридов: Отчалившая Русь», записанный на стихи Сергея Есенина совместно с пианистом Константином Орбеляном. Список номинантов накануне опубликовали на официальном сайте награды.
Юбилейная 60-я церемония вручения премии Grammy, которая считается высшей наградой в области музыки в США, состоится 28 января 2018 года в
Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни. Последние 2,5 года он боролся с опухолью мозга. Прощание с оперным певцом прошло 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии. После тело певца кремировали. Часть праха 28 ноября захоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Вторую капсулу передадут делегации из Красноярска, откуда был родом Хворостовский.