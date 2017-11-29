Красноярец Николай Каклимов новый рекордсмен по суточному подтягиванию

За сутки красноярский 56-летний спортсмен подтянулся 7 345 раз — это на 39 раз больше нынешнего мирового рекорда.

«К концу марафона накопилась большая усталость. Плюс очень сильно стер руки. Пришлось порядочно потерпеть. Давал себе установку, что боли нет. Очень помог сын, который в течение всего этого времени массировал мне мышцы. Надеюсь, что у международной комиссии не возникнет никаких вопросов при просмотре видеозаписи, и новый рекорд будет зафиксирован», — поделился своими ощущениями после рекорда спортсмен.