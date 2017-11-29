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05:51 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярец Николай Каклимов новый рекордсмен по суточному подтягиванию

Наш мастер спорта по полиатлону превзошел достижение американца Андрею Шапиро.

За сутки красноярский 56-летний спортсмен подтянулся 7 345 раз — это на 39 раз больше нынешнего мирового рекорда.

Видеозапись достижения красноярского спортсмена будет направлена в редакцию мировой книги рекордов для официального подтверждения.

«К концу марафона накопилась большая усталость. Плюс очень сильно стер руки. Пришлось порядочно потерпеть. Давал себе установку, что боли нет. Очень помог сын, который в течение всего этого времени массировал мне мышцы. Надеюсь, что у международной комиссии не возникнет никаких вопросов при просмотре видеозаписи, и новый рекорд будет зафиксирован», — поделился своими ощущениями после рекорда спортсмен.

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