Аспиранты КрасГМУ стали лауреатами конкурса молодых ученых в Москве

Аспиранты Красноярского государственного медицинского университета стали лауреатами I Международного конгресса «Физическая и реабилитационная медицина», который прошел в Москве 20 и 21 ноября.

Из 50 соискателей, которые приняли участие в конкурсе молодых ученых, первое место заняла аспирант кафедры нервных болезней КрасГМУ Екатерина Зубрицкая, второе место также у представительницы этой же кафедры — Ирины Швецовой. Подготовила обоих аспирантов доктор медицинских наук Елена Можейко.

Лауреаты Международного конгресса получили годовую подписку на журнал «Вестник восстановительной медицины». Победительница конкурса Екатерина Зубрицкая награждена сертификатом на участие в мировом конгрессе физической и реабилитационной медицины, который пройдет летом 2018 года в Париже.