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06:07 (мск), источник: Newslab.ru

Аспиранты КрасГМУ стали лауреатами конкурса молодых ученых в Москве

Победительницей стала Екатерина Зубрицкая, которая теперь примет участие в мировом конгрессе в Париже.

Аспиранты Красноярского государственного медицинского университета стали лауреатами I Международного конгресса «Физическая и реабилитационная медицина», который прошел в Москве 20 и 21 ноября.

Из 50 соискателей, которые приняли участие в конкурсе молодых ученых, первое место заняла аспирант кафедры нервных болезней КрасГМУ Екатерина Зубрицкая, второе место также у представительницы этой же кафедры — Ирины Швецовой. Подготовила обоих аспирантов доктор медицинских наук Елена Можейко.

Лауреаты Международного конгресса получили годовую подписку на журнал «Вестник восстановительной медицины». Победительница конкурса Екатерина Зубрицкая награждена сертификатом на участие в мировом конгрессе физической и реабилитационной медицины, который пройдет летом 2018 года в Париже.

В Красноярском медицинском университете отметили, что успех красноярских аспирантов не случаен. Научная школа неврологии и нейрореабилитации известна не только в России, но и за ее пределами.

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