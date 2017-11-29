РЖД готовит новогодние сюрпризы для пассажиров из Хабаровска

Источник: Восток Медиа

В новогодние и рождественские праздники между Хабаровском, Комсомольском-на-Амуре и Владивостоком железнодорожники запустят дополнительные поезда. Также компания РЖД планирует обновить подвижной состав на всех ключевых пунктах Транссиба, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» из Москвы, где сегодня открывается III Железнодорожный съезд.

Заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании (ФПК — дочерняя структура ОАО «РЖД») Алексей Жигунов на встрече с региональными журналистами рассказал о ближайших планах перевозчика на Дальнем Востоке. По его словам, на всём протяжении дороги Владивосток — Москва планируется обновление подвижного состава. Ежедневное сообщение на данной линии по-прежнему пользуется повышенным спросом.

Также Жигунов исключил вероятность отмены скорого поезда «Хабаровск — Москва».

«Он не отменён, а продлён до Владивостока, это так называемый ротационный поток», — сказал заместитель гендиректора.

На Новый год железнодорожники приготовили сюрпризы для дальневосточников: не только дополнительные поезда между Комсомольском-на-Амуре, Хабаровском и Приморьем, но и серьёзные бонусы для пассажиров при покупке билетов.

Наконец, к концу года компания намерена завершить строительство подземного тоннеля под железнодорожными путями станции Хабаровск-1.

«Масштабный проект, вокруг которого было столько споров и жалоб, по сути, завершается. РЖД решили закрыть этот вопрос раз и навсегда — к концу года огромное сооружение сдадим в эксплуатацию», — проинформировал начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский.

Кроме того, в планах компании в 2018 году — провести реконструкцию вокзала в городе Тында Амурской области.