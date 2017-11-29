Школьники рассказали Сергею Ерёмину о своих находках времен Великой Отечественной войны

28 ноября глава Красноярска Сергей Ерёмин встретился с участниками первого Слёта поисковых отрядов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участниками мероприятия стали школьники-поисковики из Свердловского района. На Слёте красноярцы рассказали о своей работе, а также о своём вкладе в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и о Победе. Познакомиться с поисковыми отрядами и поблагодарить школьников за работу приехал глава города Сергей Ерёмин.

Начался Слёт с большой экспозиции, посвящённой истории подвига красноярцев. Школьные музеи боевой и трудовой славы представили различные артефакты военных лет. Среди них, например, каски, фляжки, осколки гранат и мин, пряжки от ремней.

«Смотрю на находки ребят и перед глазами — весь мой путь от Сталинграда до Праги. Труд поисковиков вселяет в нас, ветеранов, уверенность — история Великой Победы не будет забыта будущими поколениями. Ребята занимаются очень важным и ответственным делом — сохраняют святую память о тех, кого нет с нами. Знаете, я даже готов в экспедицию с поисковиками рвануть, правда возраст уже не тот, мне 93 года», — отмечает ветеран Великой Отечественной войны Борис Быстров.

Всего за последние 27 лет в поисковых экспедициях «Вахта Памяти» приняло участие более 1 400 человек из 18 территорий Красноярского края. Подняты и захоронены останки более 3 360 советских воинов, найдено 225 солдатских медальонов. 20 бойцов перезахоронены в Красноярском крае. Сегодня в региональное движение «Поисковое движение России» входят семь отрядов Красноярска.