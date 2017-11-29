Хабаровская мэрия сообщила, когда в подземном переходе на остановке «Павленко» появится свет
Ремонт пообещали сделать на этой неделе.
Ремонт пообещали сделать на этой неделе.
В Хабаровске собираются отремонтировать подземный переход на остановке «Павленко». Об этом сегодня сообщил начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Олег Гроо.
Напомним, на состояние подземного перехода, расположенного на улице Карла Маркса, горожане жаловались еще в середине октября. Тогда жительница Хабаровска Ольга рассказала корреспонденту портала «Губерния», что в переходе нет освещения и пахнет туалетом. Представители МУП «Южное» отметили, что лампочки повыкручивали сами горожане.
В ноябре в программе «Большой город» на телеканале «Губерния» вышел сюжет о подземном переходе. Выяснилось, что за месяц серьезных изменений там не произошло: горела всего одна лампочка, стены были в плачевном состоянии.
Сегодня, 29 ноября, управление дорог и внешнего благоустройства прокомментировало эту информацию.
«Управление дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска сообщает: проведение полного комплекса ремонтных работ в районе остановки общественного транспорта “Павленко”, в том числе восстановление освещения перехода, будет выполнено