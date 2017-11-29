В Красноярске уничтожили 420 кг фруктов, овощей и орехов
Незаконная продукция прибыла из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.
Незаконная продукция прибыла из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.
В ноябре специалисты Россельхознадзора при досмотре багажа и ручной клади в аэропорту Красноярска обнаружили 420 кг запрещенной продукции. Фрукты, овощи и орехи «приехали» из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.
Как сообщили в
«В результате контроля было выявлено 3 вида карантинных объектов в 36 случаях: семена Повилики (Cuscuta spp.), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus), калифорнийская щитовка (Diaspidiotus (Quadraspidiotus perniciosus)», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что с 16 апреля 2012 года действуют временные ограничения на ввоз в Россию растительной продукции из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана.
Напомним, в конце ноября на речном причале в Красноярске задержали теплоход, на борту которого нашли почти тонну просроченных мясных полуфабрикатов. Вся продукция не соответствовала ветеринарным требованиям. Теплоход привез просроченные полуфабрикаты из Дудинки.