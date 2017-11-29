В Красноярске уничтожили 420 кг фруктов, овощей и орехов

В ноябре специалисты Россельхознадзора при досмотре багажа и ручной клади в аэропорту Красноярска обнаружили 420 кг запрещенной продукции. Фрукты, овощи и орехи «приехали» из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора, вся подкарантинная продукция была сожжена.

«В результате контроля было выявлено 3 вида карантинных объектов в 36 случаях: семена Повилики (Cuscuta spp.), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus), калифорнийская щитовка (Diaspidiotus (Quadraspidiotus perniciosus)», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что с 16 апреля 2012 года действуют временные ограничения на ввоз в Россию растительной продукции из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана.