Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Николь Кидман в сверкающем платье затмила всех на премии
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Мнение: Армия России готовится к следующей большой войне
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Николь Кидман в сверкающем платье затмила всех на премии
Альбина Джанабаева в эффектном зеленом пальто вышла в свет
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
12Белый дом Рождества
06:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске уничтожили 420 кг фруктов, овощей и орехов

Незаконная продукция прибыла из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

В ноябре специалисты Россельхознадзора при досмотре багажа и ручной клади в аэропорту Красноярска обнаружили 420 кг запрещенной продукции. Фрукты, овощи и орехи «приехали» из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора, вся подкарантинная продукция была сожжена.

«В результате контроля было выявлено 3 вида карантинных объектов в 36 случаях: семена Повилики (Cuscuta spp.), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus), калифорнийская щитовка (Diaspidiotus (Quadraspidiotus perniciosus)», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что с 16 апреля 2012 года действуют временные ограничения на ввоз в Россию растительной продукции из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана.

Напомним, в конце ноября на речном причале в Красноярске задержали теплоход, на борту которого нашли почти тонну просроченных мясных полуфабрикатов. Вся продукция не соответствовала ветеринарным требованиям. Теплоход привез просроченные полуфабрикаты из Дудинки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Красноярске уничтожили 420 кг фруктов, овощей и орехов
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Пентагон: МБР пролетела выше, чем все предыдущие ракеты КНДР
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
Госдеп призвал Россию не применять закон о СМИ-иноагентах
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь