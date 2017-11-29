В Челябинске на Аллее Славы потухнет Вечный огонь
Для того, чтобы пламя не угасло в зимний период, газовщики наведут порядок на мемориале.
Для того, чтобы пламя не угасло в зимний период, газовщики наведут порядок на мемориале.
Подачу природного газа к Вечному огню в Челябинске прекратят в среду, 29 ноября. Сотрудники газовой компании и администрации Центрального района планируют с утра и до конца рабочего дня почистить сопло горелки и вычистить чашу со звездой от накопившегося за лето мусора.
— С ребятами из Союза призывников России мы тоже будем помогать рабочим, — рассказал председатель Союза Марсель Хазиев. — Вот такими делами и на таких поступках надо воспитывать чувство патриотизма у подрастающего поколения и будущих призывников.
Во время плановой чистки мемориала будет проведена дефектовка деталей, а при негодности — их заменят. Рабочие проведут полировку звезды. Парням, которые будут участвовать в мероприятии, будет дана возможность выбрать воинскую часть для прохождения службы.