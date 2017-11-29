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07:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми откроется выставка «Россия — моя история»

На экспозиции можно будет увидеть 3D-реконструкцию городов и сражений.

Выставка «Россия — моя история» откроется в Перми 12 декабря.

Пространство выставки будет выполнено в формате мультимедийного исторического парка. Экспозиции расскажут о главных событиях развития государства и Пермского края. Историю страны и Прикамья представят с помощью анимированных и круговых проекций, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций.

Над созданием выставки работали историки, художники, кинематографисты, дизайнеры и специалисты по компьютерной графике.

Экспозиции будут представлены в помещении отреставрированного Речного вокзала и в здании вокзала Пермь I.

Напомним, Пермь станет 15 городом, в котором откроется выставка. Сегодня исторические парки уже принимают гостей в тринадцати регионах.

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