В Перми откроется выставка «Россия — моя история»
На экспозиции можно будет увидеть 3D-реконструкцию городов и сражений.
На экспозиции можно будет увидеть 3D-реконструкцию городов и сражений.
Выставка «Россия — моя история» откроется в Перми 12 декабря.
Пространство выставки будет выполнено в формате мультимедийного исторического парка. Экспозиции расскажут о главных событиях развития государства и Пермского края. Историю страны и Прикамья представят с помощью анимированных и круговых проекций, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций.
Над созданием выставки работали историки, художники, кинематографисты, дизайнеры и специалисты по компьютерной графике.
Экспозиции будут представлены в помещении отреставрированного Речного вокзала и в здании вокзала Пермь I.
Напомним, Пермь станет 15 городом, в котором откроется выставка. Сегодня исторические парки уже принимают гостей в тринадцати регионах.