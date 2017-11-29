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11:17 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Парк столичного общественного транспорта пополнят 200 автобусов особо большой вместимости

Также планируется объявить конкурс на поставку 300 низкопольных трамваев.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В 2018 году столичный парк общественного транспорта пополнят 200 автобусов большой вместимости. Также планируется объявить конкурс на поставку 300 трамваев. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В последние годы в столице увеличилось число автобусов большой вместимости. Их насчитывается 1148 единиц, что составляет 22 процента от общего парка.

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На сегодняшний день заключен контракт на поставку в этом году еще 225 автобусов особо большой вместимости. На 2018-й запланирована закупка еще 200 таких автобусов. Они работают в том числе на внутрирайонных и межрайонных маршрутах, а также обеспечивают проезд к станциям метро.
Максим Ликсутов
Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

Он также напомнил, что с 1 января 2018 года в салонах автобусов особо большой вместимости демонтируют турникеты.

В ближайшие годы на улицах появится еще 300 низкопольных трамваев. В середине 2018 года Мосгортранс планирует объявить конкурс на их поставку. «Техническое задание будет доработано с учетом пожеланий москвичей и опыта эксплуатации этих трехсекционных вагонов “Витязь-М”. Среди основных нововведений — увеличение общей вместимости трамваев с 260 до 280 человек. И на соответствующее количество будет увеличено число сидений, изменен алгоритм открывания дверей и появятся дополнительные сервисы», — рассказал Максим Ликсутов.

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Сиденья в новых трамваях будут расположены только по ходу движения. А наряду с USB-зарядками установят и розетки на 220 вольт. Кроме того, будет изменено расположение дисплеев и установлена система информирования и ориентации для слабовидящих пассажиров.
Максим Ликсутов
Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

Сегодня автобусный парк Москвы — один из самых молодых среди мегаполисов мира. Новые автобусы соответствуют современным требованиям безопасности, надежности и экологичности. Они оснащены двигателями экологического класса «Евро-5», системами климат-контроля, ГЛОНАСС и виденаблюдения, электронными информационными табло, а также адаптированы для проезда маломобильных пассажиров.

Первые 100 низкопольных трамваев «Витязь-М» поступили в столицу в марте этого года. Они вмещают до 260 пассажиров, оборудованы 60 сидячими местами, системой спутниковой навигации, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В салонах отсутствуют турникеты, для входа и выхода нужно пользоваться кнопками со световой индикацией на дверях.

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