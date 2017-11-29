На Поклонной горе начали собирать самый большой елочный шар в мире
Внутри новогодней игрушки высотой 17 и диаметром 11 метров оборудуют танцпол для нескольких десятков человек. Там будут звучать новогодние хиты и песни о Москве.
Внутри новогодней игрушки высотой 17 и диаметром 11 метров оборудуют танцпол для нескольких десятков человек. Там будут звучать новогодние хиты и песни о Москве.
Сегодня, 29 ноября, на Поклонной горе начали собирать самый большой в мире музыкальный елочный шар с танцплощадкой внутри. В высоту новогодняя игрушка вместе с крепежом для нитки будет 17 метров, а в диаметре — около 11 метров. Внутри шара установят динамики, проигрывающие новогодние музыкальные композиции и песни о Москве. На Поклонной горе шар появится во второй раз. В прошлом году он вошел в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самая большая светодиодная скульптура в мире».
Собирать шар будут в несколько этапов. Вначале нижнюю часть металлического каркаса. На нее поместят верхнюю часть при помощи монтажного крана и скрепят ее металлическими тросами. Затем на шар натянут сетку из проводов, к которой прикрепят 23 тысячи лампочек. Вес конструкции составит несколько тонн.
Прозрачный елочный шар будет полым внутри. В нем сделают танцплощадку на несколько десятков человек. Попасть на нее горожане смогут через две открытые арки овальной формы. Танцевать можно будет под известные новогодние мелодии, среди которых песня Happy New Year группы ABBA, музыкальный фрагмент «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, песня «Московские окна» в исполнении группы «Московские девчата», «Зима» в исполнении Эдуарда Хиля («Потолок ледяной, дверь скрипучая») и другие.
На его поверхности будут появляться различные фигуры из огней — cнежинки, фейерверки, кольца. Детальная программа световых представлений для шара пока не разработана. Не исключено, что тема некоторых картинок будет связана с чемпионатом мира по футболу.
На Поклонной горе также появятся ледяные копии величайших строений и памятников мира. Их установят в рамках ежегодного фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи», который будет посвящен культуре и традициям стран — участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Горожане смогут увидеть ледяную Эйфелеву башню и собор Парижской богоматери (Франция),