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07:58 (мск), источник: Om1.ru

Грипп пока не пришел в Омскую область

В регионе продолжают заражаться другими вирусами.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, как складывается ситуация по заболеваемости ОРВИ в Омской области.

Как пояснили в ведомстве, с 20 по 26 ноября было зарегистрировано 7 967 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, что на 36,6% ниже эпидемического порога. Отметим, с 13 по 19 ноября было зарегистрировано 7 973 заболевших, что больше всего на 6 человек.

Результаты лабораторного мониторинга показали, что в регионе циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы и бокавирусы. При этом вирусов гриппа в Омской области пока нет.
Напомним, в этом году медики вакцинировали 791 508 жителей Омской области, среди которых 250 000 детей. В итоге прививки охватили 42,3% населения региона.

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