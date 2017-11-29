Грипп пока не пришел в Омскую область

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, как складывается ситуация по заболеваемости ОРВИ в Омской области.

Как пояснили в ведомстве, с 20 по 26 ноября было зарегистрировано 7 967 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, что на 36,6% ниже эпидемического порога. Отметим, с 13 по 19 ноября было зарегистрировано 7 973 заболевших, что больше всего на 6 человек.