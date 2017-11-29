Свердловские приставы протестировали новый способ искать должников

Источник: УралИнформБюро

В столице Урала судебные приставы опробовали новую программу, которая позволяет получать информацию о текущей задолженности водителя по номеру его автомобиля. Первый совместный с ГИБДД рейд прошел 28 ноября. В его ходе приставы арестовали два автомобиля, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Специальной программой оснастили видеокамеру, установленную на перекрестке улиц Фурманова и Белинского. Программное обеспечение разработано на Среднем Урале и не имеет аналогов в России. На устройства работников УФССП и ГИБДД поступала информация о долгах (ЖКХ, налоги, алименты, кредиты) владельцев, проезжающих мимо камеры машин. В ближайшее время все видеокамеры ГИБДД в оегионе будут оснащены данной программой.