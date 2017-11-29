Каток в Центральном парке Новосибирска готовят к открытию

Чтобы лед был идеально ровным, этой машине придется повторить свой маршрут 150 раз и вылить 300 кубов воды. Работы ведут при температуре не выше минус 10 и не ниже минус 25 градусов, иначе покрытие будет хрупким.



Дмитрий Осипов, заместитель директора МАУ «Стадион»: «На сегодняшний день завершен первый этап, мы уже залили подушку и начинаем заниматься выравниванием льда. Это будет горячая вода. На машину будет повешено приспособление — скажем, ковер сзади, который будет шлифовать лед».



Чтобы принять всех любителей катания на коньках, в этом году площадку увеличили.



Владимир Козырев, директор Центрального парка: «Увеличили в два раза, то есть у нас в этом году он будет 4 000 кв. м. Вход на него будет бесплатным. Делаем и пункты обогрева, это все будет централизованно. Сейчас мы обновляем вообще ограждения все катка, делаем иллюминацию».



Каток в Центральном парке откроется 14 декабря. Всего в Новосибирске в этом году оборудуют более тридцати ледовых площадок.