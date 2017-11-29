Карта самых рыбных водоемов в Новосибирской области

— В лучшие советские годы стабильно и динамично развивающийся комплекс ежегодно давал обобщенный улов по области в среднем 4,7 тысячи тонн. Мы переступили через показатель среднего улова советского периода, и вот уже пятый год наращиваем объемы добычи, — отметил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко.

Чтобы добиться устойчивой работы отрасли, обратились к опыту прошлого: в этом году предприятия запустили технологии многолетнего выращивания пеляди, использовавшиеся в советское время. На озере Сартлан нынче вылавливают пелядь, которая была выпущена в прошлом году. В предыдущие годы практиковалось только сезонное выращивание: весной запустили — осенью собрали. Рыба дорогая, востребованная на рынке, и это определяет ее экспортные перспективы и интерес предпринимателей.



Предприятия отрасли производят продукции на сумму около одного миллиарда рублей. При этом инвестиции за 2016 год составили 296 миллионов рублей. Новых инвестиционных проектов на перспективу не заявлено. В 2017 году начали строить цех рыбопереработки в Барабинске. Предприятия расширяют линейку продукции глубокой переработки: пресервы пряного посола, наборы для гриля, которые демонстрировали на Втором Новосибирском агропромышленном форуме.

Там же посетителям показали новый вид экзотической продукции — копченого канального сома, с которым дебютировал на форуме недавно созданный Союз производителей рыбы Новосибирской области. Организация объединила рыбохозяйственников новой формации с профессиональной подготовкой по выращиванию южных видов рыб: тилапии и канального (африканского) сомика. Сомик популярен в Европе, по вкусовым и полезным качествам ценится наравне с осетровыми.



Это первый пример индустриального рыбоводства в регионе за последние годы. Головастиков африканского сома и тилапии раньше привозили из Китая, где они водятся в теплых водоемах. Как оказалось, могут приспособиться и к искусственно созданным условиям. Разводят экзотическую рыбу в крытых бассейнах.

— Новосибирская рыба, и не только экзотическая, пользуется спросом в Омской, Челябинской, Кемеровской областях, на Алтае и в Красноярском крае. Окуня и судака покупают у нас Дания, Австрия и Германия, — говорит Юрий Марченко.



Больше всего рыбы выращивают на предприятиях Чановского, Каргатского, Купинского, Ордынского, Мошковского, Черепановского и Барабинского районов.



В регионе задействованы еще далеко не все возможности развития отрасли. В частности, большие перспективы пастбищного рыбоводства обеспечиваются обилием озер на территории области: в реестре профильного департамента числится 148 водоемов с гидротехническими сооружениями. Согласно расчетам, товарное выращивание рыбы только благодаря использованию этого ресурса может достичь 10 тысяч тонн. Сегодня пастбища созданы на 48 прудах. Если будут освоены все водоемы, их полезная площадь в 3,5 тысячи гектаров может обеспечить улов до полутора тонн рыбы с гектара.

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Этот ресурс побуждает предпринимателей активно встраиваться в аквабизнес. Но они быстро понимают, что рисков здесь немало. Большинство акваторий неустойчивы — то половодье, то засуха, то промерзание до дна, то перегрев.



На этом набор проблем не заканчивается. Новым владельцам акваторий приходится вести борьбу с браконьерами и птицами. Когда в озера выпускают мальков, пернатые налетают стаями, и дорогостоящая мелочь превращается в корм. Местные жители отмечают, что в последние годы на озере Чаны резко выросла популяция краснокнижных бакланов. В их мощных клювах исчезают сотни тысяч рублей, потраченные на зарыбление природных водоемов. Предприниматели предлагают лишить птицу статуса краснокнижной, но орнитологи и слышать об этом не хотят.

На прилавках — обитатели морей

Почему все-таки рыбное изобилие на прилавках магазинов в основном представлено обитателями далеких от Новосибирска морей и океанов?

Почему мы не прислушиваемся к рекомендациям по рациональному питанию Министерства здравоохранения и социального развития РФ, согласно которым должны ежегодно потреблять 20 килограммов рыбы и рыбопродуктов?

Ответы на эти вопросы косвенно связаны.



Торговые холдинги редко продают местную рыбу и почти не заключают договоров ее поставки. Причины в объемах: сетевики предпочитают «океанские» масштабы, а новосибирские предприниматели не могут гарантировать стабильные поставки круглый год, у них сезонное производство.



За местной рыбой нам приходится ехать либо на рынки и ярмарки, либо в фирменные магазины, на что не всегда хватает времени. В супермаркетах покупатели чаще всего выбирают камбалу и минтай. Есть, конечно, и банальная причина недостатка в нашем меню рыбных блюд: проще нарезать колбасу, чем возиться с рыбой. Конечно, стейки удобнее готовить, но цена… Ее не отнесешь к популярной.

Остается надеяться, что с ростом производства вырастет культура продаж и потребления, а цены на рыбную продукцию станут привлекательнее. А пока, с учетом отходов после разделки, стоимость даже недорогой рыбы и мяса почти не отличается, что подтверждает старую шутку: лучшая рыба — это колбаса, а лучшая колбаса — это чулок с деньгами.

ЦИТАТА.

Юрий Марченко, руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области:

— Область входит в число лидеров в Сибирском федеральном округе по всем показателям рыбохозяйственного комплекса. На территории нашего региона современные, сложные и дорогостоящие технологии применяются в переработке не только морской и океанической, но и местной рыбы. Даже такие простые виды, как плотва и окунь, становятся в результате высококачественным продуктом, соответствующим требованиям потребителя.