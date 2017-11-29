Нижегородский цирк покажет представление о жизни Маргариты Назаровой

— Это был очень длинный бюрократический путь: необходимо было получить все разрешения и согласования. Нам очень хотелось, чтобы имя великой дрессировщицы не было забыто, — рассказывала в интервью «КП"-НН» директор Нижегородского цирка Инна Ванькина.

Представление, подготовленное артистами цирка, рассказывает об история жизни и творчества легендарной дрессировщицы Маргариты Назаровой. Главную роль исполнит Народная артистка России Ольга Погодина, которая сыграла её роль в телесериале «Маргарита Назарова».