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09:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородский цирк покажет представление о жизни Маргариты Назаровой

Нижегородскому цирку присвоят имя дрессировщицы и известной актрисы Маргариты Назаровой. Торжественная церемония состоится 3 декабря — в этот день в цирке пройдет праздничное представление на базе шоу «Баронеты». Об этом сообщается на сайте цирка.

— Это был очень длинный бюрократический путь: необходимо было получить все разрешения и согласования. Нам очень хотелось, чтобы имя великой дрессировщицы не было забыто, — рассказывала в интервью «КП"-НН» директор Нижегородского цирка Инна Ванькина.

Представление, подготовленное артистами цирка, рассказывает об история жизни и творчества легендарной дрессировщицы Маргариты Назаровой. Главную роль исполнит Народная артистка России Ольга Погодина, которая сыграла её роль в телесериале «Маргарита Назарова».

Маргарита Назарова репетировала в Нижегородском цирке в в 1967−69 годах. Последние годы жизни жила в доме на улице Совнаркомовской — теперь там установлена мемориальная доска. Похоронена Маргарита Назарова на кладбище в Федяково.

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