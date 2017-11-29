В пяти городах Челябинской области объявлены НМУ

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном управлении Росприроднадзора, НМУ прогнозируются до 19 часов среды, 29 ноября.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ.

В Челябинске неблагоприятные метеорологические условия длятся уже больше недели. От горожан регулярно поступают жалобы на смог и неприятный запах.