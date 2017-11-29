В пяти городах Челябинской области объявлены НМУ
В пяти городах Челябинской области — Челябинск, Коркино, Магнитогорск, Сатка и Карабаш сохранятся неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
В пяти городах Челябинской области — Челябинск, Коркино, Магнитогорск, Сатка и Карабаш сохранятся неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном управлении Росприроднадзора, НМУ прогнозируются до 19 часов среды, 29 ноября.
В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.
Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ.
В Челябинске неблагоприятные метеорологические условия длятся уже больше недели. От горожан регулярно поступают жалобы на смог и неприятный запах.
Специалисты советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, заниматься физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах; перейти на диетическое питание; ограничить использование личного автомобильного транспорта и не допускать сжигание отходов и мусора.