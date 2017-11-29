Путешественники назвали популярные места в мире, не оправдавшие ожиданий
Вокруг ряда достопримечательностей, разумеется, всемирно известных, порой шумихи больше, чем реальных впечатлений туристов. На Reddit как раз рассмотрели такие случаи.
Вокруг ряда достопримечательностей, разумеется, всемирно известных, порой шумихи больше, чем реальных впечатлений туристов. На Reddit как раз рассмотрели такие случаи.
Дискуссия началась благодаря пользователю ILikeNiceDiscussions, который опубликовал вопрос: «Путешественники Reddit, какое место не соответствовало шумихе?». И получил массу ответов.
Одной из первых упомянули Ямайку, точнее, самый популярный курорт
Под шквалом критики оказались и Багамские острова. «Когда я туда прибыл, нас высадили в индустриальном районе с несколькими магазинчиками и грязным пляжем.. Все просто шли в Señor Frog's (местный бар) и напивались», — рассказал участник ветки обсуждений.
Еще один «багамский мученик» указал, что все местные буквально вынуждают туристов покупать безделушки. Кроме того, везде процветает мошенничество, передает The Daily Mail.
Досталось и
Для многих туристов Фиджи — рай, однако и это живописное место не осталось без упрека: один из участников обсуждения заявил, что зря выбрал дорогой курорт, потому что ему не угодила люксовая атмосфера островов.
Париж назвали «туристической ловушкой, грязной и небезопасной», особенно в сравнении с Амстердамом. Стоунхендж — древнее загадочное сооружение в Англии — удостоился типичного комментария: «Это просто камни посреди поля. Посмотрите фото в интернете, не обязательно ехать туда лично».
Среди тем на Reddit периодически возникают дискуссии о достопримечательностях, на которые не стоит тратить время. Например, в 2016 году появился отзыв о Русалочке в Копенгагене и египетском Сфинксе, который оказался недостаточно величественным.