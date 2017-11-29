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12:45 (мск), источник: Моя Планета

Путешественники назвали популярные места в мире, не оправдавшие ожиданий

Вокруг ряда достопримечательностей, разумеется, всемирно известных, порой шумихи больше, чем реальных впечатлений туристов. На Reddit как раз рассмотрели такие случаи.

Дискуссия началась благодаря пользователю ILikeNiceDiscussions, который опубликовал вопрос: «Путешественники Reddit, какое место не соответствовало шумихе?». И получил массу ответов.

Одной из первых упомянули Ямайку, точнее, самый популярный курорт Монтего-Бей. «Все выглядело так, будто город вот-вот развалится. И везде был мусор», — констатировал один из туристов. «Люди, кричащие, что им нравится Ямайка, бывали только в курортных зонах. Остальная часть страны похожа на военный комплекс», — сказал другой.

Под шквалом критики оказались и Багамские острова. «Когда я туда прибыл, нас высадили в индустриальном районе с несколькими магазинчиками и грязным пляжем.. Все просто шли в Señor Frog's (местный бар) и напивались», — рассказал участник ветки обсуждений.

Еще один «багамский мученик» указал, что все местные буквально вынуждают туристов покупать безделушки. Кроме того, везде процветает мошенничество, передает The Daily Mail.

Досталось и Лос-Анджелесу. Кто-то кратко высказался, что это «яма», а кто-то аргументировал: «Лос-Анджелес выглядит так, словно кто-то вывалил на коврик содержимое нью-йоркского общественного туалета. Только если за пределами туалета в Нью-Йорке происходит множество интересных событий, то в Лос-Анджелесе вам придется искать удивительные вещи непосредственно на пострадавшем коврике».

Для многих туристов Фиджи — рай, однако и это живописное место не осталось без упрека: один из участников обсуждения заявил, что зря выбрал дорогой курорт, потому что ему не угодила люксовая атмосфера островов.

Париж назвали «туристической ловушкой, грязной и небезопасной», особенно в сравнении с Амстердамом. Стоунхендж — древнее загадочное сооружение в Англии — удостоился типичного комментария: «Это просто камни посреди поля. Посмотрите фото в интернете, не обязательно ехать туда лично».

Среди тем на Reddit периодически возникают дискуссии о достопримечательностях, на которые не стоит тратить время. Например, в 2016 году появился отзыв о Русалочке в Копенгагене и египетском Сфинксе, который оказался недостаточно величественным.

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Путешественники назвали популярные места в мире, не оправдавшие ожиданий
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