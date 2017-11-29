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08:05 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru

Семь процентов людей проверяют телефон во время секса

В опросе американской компании беспроводной связи iPass приняли участие более 1700 жителей США и Европы. Участников, которые по роду своей деятельности были профессионалами в области мобильной связи, опрашивали по поводу их привычек, предпочтений и ожиданий в этой сфере.

Источник: Здоровье Mail.Ru

Результаты опроса показали, что люди стали настолько зависимы от своих смартфонов в целом и Wi-Fi в частности, что готовы ради них пренебречь любыми социальными нормами и условностями.

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«Это нормально — тревожиться и нервничать перед первым свиданием или большой презентацией, но, похоже, точно такую же реакцию у людей вызывает просто перспектива остаться без Wi-Fi, — приводит The Daily Mail комментарий коммерческого директора iPass Патришии Хьюм (Patricia Hume). — Без всякого сомнения, когда речь идет о смартфонах, социальный этикет — дело прошлого, доказывают результаты нашего опроса. Смартфоны стали настолько неотъемлемой частью нашей жизни, что уже просто невозможно представить ситуацию, в которой люди бы воздержались от того, чтобы “залезть” в свой телефон».

Среди самых неуместных ситуаций для проверки смартфона лидируют секс (в том, что так поступают, признались 7% респондентов), похороны (11%) и поход в туалет (72%). При этом зависимость от Wi-Fi оказалась сильнее, чем от секса, наркотиков и алкоголя.

Почти две трети опрошенных сообщили, что без Wi-Fi испытывают сильную тревогу и готовы поступиться многим в обмен на хорошую беспроводную связь. Более 60% респондентов заявили, что отказаться от Wi-Fi для них абсолютно невозможно. Для 58% Wi-Fi дороже секса, для 42% — дороже фастфуда, для 41% — дороже курения, для 33% — дороже алкоголя и для 31% — дороже наркотиков. Четверть опрошенных даже предпочитают хороший Wi-Fi ванне или душу, а 19% — общению с людьми.

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