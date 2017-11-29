Семь процентов людей проверяют телефон во время секса

Источник: Здоровье Mail.Ru

Результаты опроса показали, что люди стали настолько зависимы от своих смартфонов в целом и Wi-Fi в частности, что готовы ради них пренебречь любыми социальными нормами и условностями.

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«Это нормально — тревожиться и нервничать перед первым свиданием или большой презентацией, но, похоже, точно такую же реакцию у людей вызывает просто перспектива остаться без Wi-Fi, — приводит The Daily Mail комментарий коммерческого директора iPass Патришии Хьюм (Patricia Hume). — Без всякого сомнения, когда речь идет о смартфонах, социальный этикет — дело прошлого, доказывают результаты нашего опроса. Смартфоны стали настолько неотъемлемой частью нашей жизни, что уже просто невозможно представить ситуацию, в которой люди бы воздержались от того, чтобы “залезть” в свой телефон».

Среди самых неуместных ситуаций для проверки смартфона лидируют секс (в том, что так поступают, признались 7% респондентов), похороны (11%) и поход в туалет (72%). При этом зависимость от Wi-Fi оказалась сильнее, чем от секса, наркотиков и алкоголя.