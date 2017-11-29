В Красноярск везут капсулу с прахом Дмитрия Хворостовского

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сегодня в Красноярск привезут одну из двух капсул с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского. Вторую захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Планируется, что капсула с прахом будет помещена в специализированное место. Там она будет находится до принятия решения о захоронении.

Источник агентства сообщил, что на уровне краевого правительства создадут рабочую группу. Чиновники решат, где будет захоронен прах мировой звезды.

Напомним, ранее врио губернатора Красноярского края Александр Усс предложил построить специальный мемориальный комплекс на набережной Енисея. Власти края рассматривают различные варианты присвоения имени оперного певца институту искусств, а также театру оперы и балета. Поступило предложение назвать его именем Большой концертный зал, где он дал последний концерт в России.