Создан первый на Урале центр восстановления архивных документов
Уральские архивы сделали еще один шаг в цифровое будущее: в Екатеринбурге появился центр микрографии и реставрации документов.
Уральские архивы сделали еще один шаг в цифровое будущее: в Екатеринбурге появился центр микрографии и реставрации документов.
Пока это всего лишь новое название реставрационной лаборатории Управления архивами Свердловской области. Но со следующего года ожидается дополнительное финансирование ее технического переоснащения на самый современный лад, с внедрением передовых технологий консервации документов. План закупок включает сканеры, копировальную технику, оборудование для реставрации бумаги и пленочных носителей и так далее.
— Года за четыре мы создадим серьезный центр реставрации — единственный на территории всего Большого Урала и Западной Сибири, — говорит начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин. — Его основная задача — выполнение госзадания по реставрации документов Государственного архива Свердловской области. Потом мы сможем восстанавливать документы из архивов наших соседей —
Как известно, главный враг архивного документа — это грязь, на некоторых страницах 200−300-летнего возраста ее толщина может достигать миллиметра. Задача реставраторов -почистить бумагу и восстановить утраченные строки. Сейчас свердловские
— Бумага остается единственным «вечным» носителем информации, несмотря на появление цифровых технологий, — утверждает Капустин. — Самый лучший диск будет храниться лет сто, после информацию придется оцифровывать вновь. Поэтому переход на электронный документооборот я считаю весьма вредным для архивного дела. Хорошо хоть, что самые важные документы, например постановления правительства, имеют бумажные копии.
Другая немаловажная задача Центра — создание «страхового фонда», а именно, электронных копий архивных документов (на случай повреждения или утраты подлинников при ЧС). Здесь архивистам еще предстоит решить проблему хранения всего массива. В большинстве российских архивов электронную «страховку» держат на внешних жестких дисках — не особенно удобных в использовании. Технически грамотно электронные копии хранятся в Госархиве РФ, на двух серверах: на одном — фонд с открытым доступом, на другом — копии со строго ограниченным доступом для двойной страховки.
— Можно сказать, что задачи архивистов противоречивы: с одной стороны, мы должны сохранить носители информации в виде, близком к первозданному, но с другой — предоставить возможность работы с этой информацией, — поясняет сотрудник архива Ирина Земцова. — Оцифровка решает все эти проблемы: и документ цел, и исследователь доволен.
— Мы можем похвастать, что обладаем этой технологией и с ее помощью создаем страховой фонд, — говорит заведующая отделом страхового фонда областного архива Юлия Демина. — Будущее архивов неизбежно связано с оцифровкой и с электронными копиями документов.