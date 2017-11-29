Создан первый на Урале центр восстановления архивных документов

Пока это всего лишь новое название реставрационной лаборатории Управления архивами Свердловской области. Но со следующего года ожидается дополнительное финансирование ее технического переоснащения на самый современный лад, с внедрением передовых технологий консервации документов. План закупок включает сканеры, копировальную технику, оборудование для реставрации бумаги и пленочных носителей и так далее.

— Года за четыре мы создадим серьезный центр реставрации — единственный на территории всего Большого Урала и Западной Сибири, — говорит начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин. — Его основная задача — выполнение госзадания по реставрации документов Государственного архива Свердловской области. Потом мы сможем восстанавливать документы из архивов наших соседей — Ханты-Мансийска, Кургана, Тюмени, Челябинска, Омска и других.

Как известно, главный враг архивного документа — это грязь, на некоторых страницах 200−300-летнего возраста ее толщина может достигать миллиметра. Задача реставраторов -почистить бумагу и восстановить утраченные строки. Сейчас свердловские архивисты-реставраторы «оздоравливают» более 28 тысяч листов в год, однако модернизация намного увеличит производительность.

В перспективе в Центре будут работать не только с бумажными носителями, но и с пленочными, и с жесткими дисками.

— Бумага остается единственным «вечным» носителем информации, несмотря на появление цифровых технологий, — утверждает Капустин. — Самый лучший диск будет храниться лет сто, после информацию придется оцифровывать вновь. Поэтому переход на электронный документооборот я считаю весьма вредным для архивного дела. Хорошо хоть, что самые важные документы, например постановления правительства, имеют бумажные копии.

Другая немаловажная задача Центра — создание «страхового фонда», а именно, электронных копий архивных документов (на случай повреждения или утраты подлинников при ЧС). Здесь архивистам еще предстоит решить проблему хранения всего массива. В большинстве российских архивов электронную «страховку» держат на внешних жестких дисках — не особенно удобных в использовании. Технически грамотно электронные копии хранятся в Госархиве РФ, на двух серверах: на одном — фонд с открытым доступом, на другом — копии со строго ограниченным доступом для двойной страховки.

— Можно сказать, что задачи архивистов противоречивы: с одной стороны, мы должны сохранить носители информации в виде, близком к первозданному, но с другой — предоставить возможность работы с этой информацией, — поясняет сотрудник архива Ирина Земцова. — Оцифровка решает все эти проблемы: и документ цел, и исследователь доволен.

Электронная «страховка» создается методом цифрового микрофильмирования — печати на микропленке электронных образов документов.