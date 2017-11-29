Черный снег выпал в Новосибирской области
Проблемы с промышленными выбросами волнуют жителей города с 44-тысячным населением. Местная власть утверждает, что жалоб нет. Люди
Проблемы с промышленными выбросами волнуют жителей города с 44-тысячным населением. Местная власть утверждает, что жалоб нет. Люди
«Советская Сибирь» разбиралась, что же произошло в Куйбышеве, почему первый снег выпал еще до наступления холодов, был черный и жирный.
Сейчас следы «черноснежья» спрятаны свежим белым покровом. Куйбышевцы забили тревогу осенью: дышать нечем, листва погибает на глазах, все в округе покрыто сажей. Первый репортаж с места выпустил в эфир телеканал ОТС. Однако, чтобы добиться реакции от власти и бизнеса, пришлось связаться с разными структурами.
«Советская Сибирь» даже докторов опросила: как дела со здоровьем жителей территорий, прилегающих к куйбышевской промзоне. Удивительно, но самый искренний ответ мы получили от того самого предприятия, по вине которого горожане были вынуждены травиться промышленными отходами.
Кто это у нас дымит?
Раздолбанные дороги, заиндевелые пыльные космы бурьяна по обочинам, покосившиеся бетонные заборы с громадными прорехами, сквозь которые в окружении все тех же бурых зарослей пялятся пустыми глазницами окон растрескавшиеся здания бывших заводов. А среди этих развалин то тут, то там проглядывают яркие вывески перепрофилированных или новых организаций.
Осенью время от времени это место и часть города окутывал тяжелый шлейф дыма, извергающегося из трубы одного из тех самых «перепрофилированных» и осыпающего все окрест мелким жирным черным снегом.
Куйбышевцы сразу показали на виновника — предприятие «АсфаВодСервис», работающее на укрепление дорожного каркаса района. Не один десяток улиц одеты в надежную асфальтовую броню силами его коллектива. Вот и в этом году, честно выиграв конкурс, общество успешно завершило проект по благоустройству внутридомовой территории квартала № 9 и приступило к ремонту улицы Куйбышева. В следующем году работу продолжат. Пока тишина. И черный жирный снег прекратил валить из трубы.
Происхождение этих осадков очевидно: производство асфальта.— Благоустройство для города — это хорошо, — в один голос говорят обитатели офисного трехэтажного здания, расположенного буквально в сотне метров от источника выбросов. — Но не такой же ценой! Сажа падает с неба хлопьями — на машинах, подоконниках, тротуаре целые слои лежат, не отмыть.
Возмущения свои люди изложили в обращениях в прокуратуру и Роспотребнадзор.
«На зубах скрипит»
Сергей Малзуб, в чьем ведении находится охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды одного из предприятий района, признается:
— Дышать нечем — ни окно открыть, ни на улицу выйти. На подоконнике сажа даже сейчас, после дождей… В принципе, асфальтовый заводик, источник малоприятных осадков, существует уже лет тридцать. Но особо остро проблема обозначилась именно в этом году.
— Здание нашего офиса расположено в промышленной зоне, но за все время работы здесь такого не было, — отмечает Елена Борисенко. — Бывало, стоял дым, но без таких осадков. В последнее время черное облако выбросов асфальтового завода стало постоянным явлением. Представьте, мы этим дышим, это все оседает в наших легких! Попробовали открыть окна в офисе — у наших сотрудников начались кашель, удушье, жажда, головокружение. На зубах осадок скрипит… Это же ненормально!
Ненормальность эту ощущает вся округа. Некоторые организации в особо тяжкие дни даже сотрудников по домам распускали. Работники деревообрабатывающего цеха вынуждены выслушивать претензии от клиентов: сажа, впитываясь в готовые изделия, превращает их вместо ажурных дощечек в
Кстати, недалеко расположены дома и огороды жителей поселка Трудового, части кварталов — 1-го, 2-го, 3-го, детская поликлиника, Дворец культуры, школы, детсад…
Промзона есть промзона?
Завод, как и положено, работает в промышленной зоне, не в жилой. Поэтому с точки зрения закона работа асфальтового производства в непосредственной близости от офисов нарушением не является. Впрочем, специалисты Роспотребнадзора уточнили: проверка в течение 30 дней с момента обращения все равно будет проведена. В том числе природоохранных мероприятий, заявленных заводом. Ведь в беседах с представителями пострадавшей стороны рефреном звучало: «Нам обещали, что на злосчастной трубе поставят фильтры…».
Официальный запрос руководству завода «Советская Сибирь» отправила по электронной почте.
Как отметили в городской администрации, в данном случае речь идет о конфликте двух хозяйствующих субъектов. То есть это предприниматели так между собой выясняют отношения. Завод же свою деятельность ведет на основании оформленных по закону документов, с жалобами на дым из трубы асфальтового завода ни к районным, ни к городским властям никто не обращался. А тут и успокаивающий ответ местных врачей подоспел: нет, не отмечено роста обращений пациентов, проживающих на участках рядом с промзоной, с жалобами на заболевания органов дыхания.
Что ж, версия про конфликт между бизнесменами, который
Дело прояснило руководство завода. Ответ директора «АсфаВодСервиса» исчерпывающий и обнадеживающий, приводим его в оригинале (см. фото). Нет, мы не стремимся оправдать асфальтопроизводителя. Просто возникает вопрос: почему местная власть о ситуации не знала или не считала нужным говорить жителям города? Или качество проживания и экологической обстановки на территории определяет исключительно числом жалоб: есть обращения — плохо, нет обращений — хорошо? А если территория обозначена как промзона, то смрад и едкий дым — в порядке вещей?
КОММЕНТАРИЙ
Юрий МАРЧЕНКО, руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области:
— Мы знаем этот объект — Куйбышевский асфальтовый завод и знаем о беспокойстве граждан. По нему сейчас ведутся
Другой вопрос, что не всегда предприятие можно юридически назвать правонарушителем, когда оно действует в рамках законодательства, имеет разрешительные документы, технологический процесс сертифицирован, но определенная категория выбросов, тем более в непосредственной близости от жилой застройки, вызывает беспокойство людей. У нас есть опыт работы с такой категорией объектов. Если этот завод действительно объективно и доказательно оказывает негативное воздействие, он будет приостановлен.
Меня еще спрашивают: реагируем ли мы на выступления СМИ, учитываем ли в мониторинге? Каждое сообщение средств массовой информации, которое несет такой экологический сигнал, поступает на учет в департамент природных ресурсов и начинает отрабатываться.
Что касается динамики экологических показателей, характеризующих ситуацию на территории Новосибирской области, то могу сказать, что, например, один из них — это валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников. Этот показатель в регионе неуклонно снижается. Сейчас от стационарных источников он составляет порядка 180 с лишним тысяч тонн. Буквально за несколько лет мы снизили его с 213 тысяч тонн. Это благодаря в том числе тому, что коэффициент очистки отходящих газов предприятий достиг очень высоких показателей.
Безусловно, любой этот вал загрязнения распределяется по территории, и, чтобы его оценивать, существует наземная сеть по мониторингу окружающей среды. На территории региона, конечно, недостаточно этих пунктов — их у нас одиннадцать. Они как раз описывают локальную ситуацию и периодически показывают превышение нормативных показателей. Но в целом могу сказать, что если в 1990 году суммарный индекс загрязнения атмосферы (он вычисляется по пяти наиболее приоритетным загрязняющим веществам) для Новосибирска был 32, то в настоящее время он колеблется от 7 до 10.
Следующий показатель — наш, сибирский. Это снежный покров, который очень хорошо абсорбирует все загрязняющие вещества. В 2003 году департамент начал работу по ежегодному мониторингу снежного покрова на предмет содержащихся в нем загрязняющих веществ. Это делается по определенной сетке, выстраивается картографическая картина. Сегодня можно сказать, что практически вся карта может быть окрашена в зеленый цвет.
Кстати, в ежегодном списке самых загрязненных городов России, который формирует федеральное ведомство, Новосибирск давно вышел из первой двадцатки.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 48 от 29 ноября 2017 года.