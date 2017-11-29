Черный снег выпал в Новосибирской области

«Советская Сибирь» разбиралась, что же произошло в Куйбышеве, почему первый снег выпал еще до наступления холодов, был черный и жирный.

Сейчас следы «черноснежья» спрятаны свежим белым покровом. Куйбышевцы забили тревогу осенью: дышать нечем, листва погибает на глазах, все в округе покрыто сажей. Первый репортаж с места выпустил в эфир телеканал ОТС. Однако, чтобы добиться реакции от власти и бизнеса, пришлось связаться с разными структурами.

«Советская Сибирь» даже докторов опросила: как дела со здоровьем жителей территорий, прилегающих к куйбышевской промзоне. Удивительно, но самый искренний ответ мы получили от того самого предприятия, по вине которого горожане были вынуждены травиться промышленными от­ходами.

Кто это у нас дымит?

Раздолбанные дороги, заиндевелые пыльные космы бурьяна по обочинам, покосившиеся бетонные заборы с громадными прорехами, сквозь которые в окружении все тех же бурых зарослей пялятся пустыми глазницами окон растрескавшиеся здания бывших заводов. А среди этих развалин то тут, то там проглядывают яркие вывески перепрофилированных или новых организаций.



Осенью время от времени это место и часть города окутывал тяжелый шлейф дыма, извергающегося из трубы одного из тех самых «перепрофилированных» и осыпающего все окрест мелким жирным черным снегом.



Куйбышевцы сразу показали на виновника — предприятие «АсфаВодСервис», работающее на укрепление дорожного каркаса района. Не один десяток улиц одеты в надежную асфальтовую броню силами его коллектива. Вот и в этом году, честно выиграв конкурс, общество успешно завершило проект по благо­устройству внутридомовой территории квартала № 9 и приступило к ремонту улицы Куйбышева. В следующем году работу продолжат. Пока тишина. И черный жирный снег прекратил валить из трубы.

Происхождение этих осадков очевидно: производство асфальта.— Благоустройство для города — это хорошо, — в один голос говорят обитатели офисного трехэтажного здания, расположенного буквально в сотне метров от источника выбросов. — Но не такой же ценой! Сажа падает с неба хлопьями — на машинах, подоконниках, тротуаре целые слои лежат, не отмыть.

Возмущения свои люди изложили в обращениях в прокуратуру и Роспотребнадзор.

«На зубах скрипит»

Сергей Малзуб, в чьем ведении находится охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды одного из предприятий района, признается:

— Дышать нечем — ни окно открыть, ни на улицу выйти. На подоконнике сажа даже сейчас, после дождей… В принципе, асфальтовый заводик, источник малоприятных осадков, существует уже лет тридцать. Но особо остро проблема обозначилась именно в этом году.



— Здание нашего офиса расположено в промышленной зоне, но за все время работы здесь такого не было, — отмечает Елена Борисенко. — Бывало, стоял дым, но без таких осадков. В последнее время черное облако выбросов асфальтового завода стало постоянным явлением. Представьте, мы этим дышим, это все оседает в наших легких! Попробовали открыть окна в офисе — у наших сотрудников начались кашель, удушье, жажда, головокружение. На зубах осадок скрипит… Это же ненормально!

Ненормальность эту ощущает вся округа. Некоторые организации в особо тяжкие дни даже сотрудников по домам распускали. Работники деревообрабатывающего цеха вынуждены выслушивать претензии от клиентов: сажа, впитываясь в готовые изделия, превращает их вместо ажурных дощечек в грязно-серые, неприятные на вид плашки. А по отзывам сотрудников ближайшей автомойки, оттереть небесную сажу, выпавшую в промзоне, с автомобилей можно лишь с помощью мощного шампуня. Да и то не с первого раза.

Кстати, недалеко расположены дома и огороды жителей поселка Трудового, части кварталов — 1-го, 2-го, 3-го, детская поликлиника, Дворец культуры, школы, детсад…

Промзона есть промзона?

Завод, как и положено, работает в промышленной зоне, не в жилой. Поэтому с точки зрения закона работа асфальтового производства в непосредственной близости от офисов нарушением не является. Впрочем, специалисты Роспотребнадзора уточнили: проверка в течение 30 дней с момента обращения все равно будет проведена. В том числе природоохранных мероприятий, заявленных заводом. Ведь в беседах с представителями пострадавшей стороны рефреном звучало: «Нам обещали, что на злосчастной трубе поставят фильтры…».

Официальный запрос руководству завода «Советская Сибирь» отправила по электронной почте.



Как отметили в городской администрации, в данном случае речь идет о конфликте двух хозяйствующих субъектов. То есть это предприниматели так между собой выясняют отношения. Завод же свою деятельность ведет на основании оформленных по закону документов, с жалобами на дым из трубы асфальтового завода ни к районным, ни к городским властям никто не обращался. А тут и успокаивающий ответ местных врачей подоспел: нет, не отмечено роста обращений пациентов, проживающих на участках рядом с промзоной, с жалобами на заболевания органов дыхания.



Что ж, версия про конфликт между бизнесменами, который кому-то хотелось выдать за экологическую проблему, имеет право на жизнь. И все-таки на зубах осадок скрипит.



Дело прояснило руководство завода. Ответ директора «АсфаВодСервиса» исчерпывающий и обнадеживающий, приводим его в оригинале (см. фото). Нет, мы не стремимся оправдать асфальтопроизводителя. Просто возникает вопрос: почему местная власть о ситуации не знала или не считала нужным говорить жителям города? Или качество проживания и экологической обстановки на территории определяет исключительно числом жалоб: есть обращения — плохо, нет обращений — хорошо? А если территория обозначена как промзона, то смрад и едкий дым — в порядке вещей?

КОММЕНТАРИЙ

Юрий МАРЧЕНКО, руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области:

— Мы знаем этот объект — Куйбышевский асфальтовый завод и знаем о беспокойстве граждан. По нему сейчас ведутся контрольно-надзорные мероприятия и оценка негативного воздействия данного предприятия на окружающую среду. Надеюсь, что наступившая зима тоже поможет. Сейчас есть все основания ставить вопрос о временной приостановке деятельности. Как только для этого будет соответствующее обоснование, мы такие меры сможем принять.

Другой вопрос, что не всегда предприятие можно юридически назвать правонарушителем, когда оно действует в рамках законодательства, имеет разрешительные документы, технологический процесс сертифицирован, но определенная категория выбросов, тем более в непосредственной близости от жилой застройки, вызывает беспокойство людей. У нас есть опыт работы с такой категорией объектов. Если этот завод действительно объективно и доказательно оказывает негативное воздействие, он будет приостановлен.

Меня еще спрашивают: реагируем ли мы на выступления СМИ, учитываем ли в мониторинге? Каждое сообщение средств массовой информации, которое несет такой экологический сигнал, поступает на учет в департамент природных ресурсов и начинает отрабатываться.

Что касается динамики экологических показателей, характеризующих ситуацию на территории Новосибирской области, то могу сказать, что, например, один из них — это валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников. Этот показатель в регионе неуклонно снижается. Сейчас от стационарных источников он составляет порядка 180 с лишним тысяч тонн. Буквально за несколько лет мы снизили его с 213 тысяч тонн. Это благодаря в том числе тому, что коэффициент очистки отходящих газов предприятий достиг очень высоких пока­зателей.

Безусловно, любой этот вал загрязнения распределяется по территории, и, чтобы его оценивать, существует наземная сеть по мониторингу окружающей среды. На территории региона, конечно, недостаточно этих пунктов — их у нас одиннадцать. Они как раз описывают локальную ситуацию и периодически показывают превышение нормативных показателей. Но в целом могу сказать, что если в 1990 году суммарный индекс загрязнения атмосферы (он вычисляется по пяти наиболее приоритетным загрязняющим веществам) для Новосибирска был 32, то в настоящее время он колеблется от 7 до 10.

Следующий показатель — наш, сибирский. Это снежный покров, который очень хорошо абсорбирует все загрязняющие вещества. В 2003 году департамент начал работу по ежегодному мониторингу снежного покрова на предмет содержащихся в нем загрязняющих веществ. Это делается по определенной сетке, выстраивается картографическая картина. Сегодня можно сказать, что практически вся карта может быть окрашена в зеленый цвет.

Кстати, в ежегодном списке самых загрязненных городов России, который формирует федеральное ведомство, Новосибирск давно вышел из первой двадцатки.