XI форум «Зодчество VRN» посвятят решению проблем молодых архитекторов

В Воронеже начали подготовку к XI форуму «Зодчество VRN». Сбор представителей архитектурного сообщества пройдет в мае 2018 года. Форум планируют посвятить проблемам деятельности практикующих архитекторов и архитектурных сообществ, сообщила руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской области Марина Ракова.

Участники обсудят, как поднять престиж и оживить деятельность местного отделения Союза архитекторов, какова должна быть гражданская роль архитекторов в формировании облика региона и как архитекторы-практики должны взаимодействовать с властью и бизнесом, как совершенствовать профильное образование, трудоустройство и применение навыков молодых архитекторов, в том числе, в формировании комфортной городской среды.