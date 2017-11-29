XI форум «Зодчество VRN» посвятят решению проблем молодых архитекторов
Сбор профильного соообщества состоится в мае 2018-го.
Сбор профильного соообщества состоится в мае 2018-го.
В Воронеже начали подготовку к XI форуму «Зодчество VRN». Сбор представителей архитектурного сообщества пройдет в мае 2018 года. Форум планируют посвятить проблемам деятельности практикующих архитекторов и архитектурных сообществ, сообщила руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской области Марина Ракова.
Участники обсудят, как поднять престиж и оживить деятельность местного отделения Союза архитекторов, какова должна быть гражданская роль архитекторов в формировании облика региона и как