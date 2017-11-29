Воронежский музей перенес открытие выставки Юрия Купера

Открытие выставки иллюстраций Юрия Купера к трагедии Александра Пушкина «Моцарт и Сальери» в Воронежском областном музее имени Крамского (проспект Революции, 18) перенесли на среду, 13 декабря. Экспозицию можно будет увидеть до 14 января 2018 года.