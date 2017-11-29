Воронежский музей перенес открытие выставки Юрия Купера
Экспозиция проработает все новогодние каникулы.
Экспозиция проработает все новогодние каникулы.
Открытие выставки иллюстраций Юрия Купера к трагедии Александра Пушкина «Моцарт и Сальери» в Воронежском областном музее имени Крамского (проспект Революции, 18) перенесли на среду, 13 декабря. Экспозицию можно будет увидеть до 14 января 2018 года.
Ранее открытие выставки было запланировано на четверг, 1 декабря. Вернисаж пришлось перенести по техническим причинам, сообщили в музее.
В экспозицию войдут электронные копии «книги художника» — уникального издания «Моцарта и Сальери», созданного и проиллюстрированного известным