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08:19 (мск), источник: РИА Новости

Россияне стали меньше смотреть телевизор и слушать радио, показал опрос

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вдвое меньше россиян за семь лет стали проводить свободное время за просмотром телевизора или слушая радио, наряду с этим вдвое выросло число тех, кто предпочитает посвящать досуг вылазкам на природу или домашним хобби, показал опрос ВЦИОМ.

Социологи отмечают, что с годами предпочтения россиян в вопросах досуга претерпели значительные изменения. Участников опроса попросили назвать те дела, которыми они обычно занимаются в свободное время, выбрав из предложенного перечня не более пяти вариантов.

Домашнее и дачное хозяйство, семья и дети, и раньше занимавшие свободное время многих россиян (47% в 2010 году), сегодня, как следует из результатов исследования, стали еще более актуальными (60% в 2017 году).

«Вдвое выросло число любителей отдыха на природе: с 17% в 2010 году до 34% в 2017 году, домашних хобби (рукоделие, фотография и другие) — с 11% до 26% соответственно», — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Чуть менее трети россиян (30%), по данным ВЦИОМ, сегодня уделяют свободное время встречам с друзьями.

Выросла популярность интернет-серфинга: каждый пятый россиянин (21%) сегодня предпочитает провести свободные минуты досуга за компьютером (против 5% в 2005 году). Чтение книг по-прежнему занимает свободное время около четверти граждан (23%), показал опрос.

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«В то же время телевидение и радио сдают позиции: если еще семь лет назад им посвящали часть досуга 63% граждан, то сегодня — 29% (56% в группе людей пенсионного возраста против 8% среди опрошенных от 18 до 24 лет)», — выяснил ВЦИОМ.

О том, что любят на досуге почитать газеты и журналы, сегодня говорят только 9% опрошенных (против 25% в 2010 году), столько же предпочитают послушать музыку (против 22% семь лет назад). В качества способа приятного времяпрепровождения кинотеатры сейчас выбирают 13% респондентов, спортклубы и секции — 12%, театры — 8%, концерты — 6%. Кроме того, 8% опрошенных сообщили, что уделяют свободное время дополнительному образованию, повышению квалификации.

Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев, комментируя результаты опроса, отметил, что увеличение популярности прогулок на природе и спорта отчасти может быть связано с условной бесплатностью этих видов отдыха, отчасти — с ростом интереса россиян к спорту и здоровому образу жизни.

«Занимать досуг телесмотрением и радиослушанием стали заметно реже. С одной стороны, это может быть связано с ростом распространенности интернета и снижением популярности традиционных СМИ, с другой — с использованием телевизора, радио как попутной практики: многие россияне включают телевизор в качестве фона для какой-то своей деятельности. Например, для тех же домашних хлопот по хозяйству», — пояснил эксперт.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 20—21 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%. В 2005—2012 годах проводились квартирные опросы.

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