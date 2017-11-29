Бизнесмены отказались вкладывать в развитие Центрального парка

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арендаторы Центрального парка в Красноярске отказались реконструировать его к предстоящей Универсиаде-2019. Дело в том, что объект находится в собственности у города, поэтому бизнесменам невыгодно вкладываться в его развитие. Об этом телеканалу ТВК сообщил замдиректора по культуре ЗАО «Центральный парк» Алексей Шаргородский.

«Мы хотим произвести реконструкцию ветхих построек, это требует серьезных инвестиций. Они, в свою очередь, требуют определенных гарантий. Пока это не наша собственность — инвестиций не будет», — прокомментировал Шаргородский.

Сейчас предприниматели пытаются приватизировать постройки в Центральном парке площадью 1 759 кв.м. Но мэрия в очередной раз отказала арендаторам. На стороне властей оказались и высшие инстанции — Арбитражный суд края и Верховный суд России, где предприниматели пытались оспорить действия чиновников.