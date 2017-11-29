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08:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Бизнесмены отказались вкладывать в развитие Центрального парка

Вопрос не будет решен пока парк находится в собственности у города.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арендаторы Центрального парка в Красноярске отказались реконструировать его к предстоящей Универсиаде-2019. Дело в том, что объект находится в собственности у города, поэтому бизнесменам невыгодно вкладываться в его развитие. Об этом телеканалу ТВК сообщил замдиректора по культуре ЗАО «Центральный парк» Алексей Шаргородский.

«Мы хотим произвести реконструкцию ветхих построек, это требует серьезных инвестиций. Они, в свою очередь, требуют определенных гарантий. Пока это не наша собственность — инвестиций не будет», — прокомментировал Шаргородский.

Сейчас предприниматели пытаются приватизировать постройки в Центральном парке площадью 1 759 кв.м. Но мэрия в очередной раз отказала арендаторам. На стороне властей оказались и высшие инстанции — Арбитражный суд края и Верховный суд России, где предприниматели пытались оспорить действия чиновников.

ЗАО «Центральный парк» арендует землю у мэрии до 2027 года. Сам парк сегодня является объектом культурного наследия, поэтому выкупить его у города невозможно.

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