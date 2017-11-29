Меценат передал Новосибирску два мобильных диагностических пункта для тестирования на ВИЧ

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Меценат из Новосибирской области, пожелавший остаться неизвестным, передал региону два новых мобильных диагностических пункта для быстрого тестирования на ВИЧ и гепатит С стоимостью 5 млн каждый. Как сообщила журналистам в среду Ирина Костецкая, заместитель директора фонда «СПИД Инфосвязь», такое большое пожертвование в регионе в области профилактики ВИЧ-инфекции отмечено впервые.

«Это уникальный случай для сферы профилактики и борьбы с ВИЧ, до этого коммерческие доноры, не связанные с формацией, никогда не давали деньги на эту сферу. Это первый случай, когда техника соответствующая и медицинское оборудование будут переданы медицинским учреждениям Новосибирской области», — отметила Костецкая.

Всего в Новосибирскую область будут поставлены четыре таких автомобиля. Два тест-мобиля в среду передали инфекционной больнице номер 1, где работает региональный СПИД-центр. Еще два автомобиля прибудут в течение января следующего года и будут направлены в города Новосибирской области. По мнению заместителя директора фонда «СПИД Инфосвязь», именно сельские районы нуждаются в таких методах диагностики больше всего.

«По последним данным Роспотребнадзора, сейчас идет увеличение темпов распространения ВИЧ-инфекций как раз среди жителей сельской местности и малых городов, которым недостаточно внимания уделялось в плане профилактики. Там у нас оказались люди незаслуженно забыты», — уточнила Костецкая.

Мобильные пункты анонимных экспресс-тестов на ВИЧ работают в Новосибирской области регулярно. По словам врачей, быстрый тест позволяет охватить большее количество потенциальных пациентов: исследование занимает всего 15 минут, а в случае положительного результата ВИЧ-инфицированный получает направление к узким специалистам для более серьезных анализов.