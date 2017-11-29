Меценат передал Новосибирску два мобильных диагностических пункта для тестирования на ВИЧ
Стоимость каждого из них составляет пять миллионов рублей.
Стоимость каждого из них составляет пять миллионов рублей.
НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Меценат из Новосибирской области, пожелавший остаться неизвестным, передал региону два новых мобильных диагностических пункта для быстрого тестирования на ВИЧ и гепатит С стоимостью 5 млн каждый. Как сообщила журналистам в среду Ирина Костецкая, заместитель директора фонда «СПИД Инфосвязь», такое большое пожертвование в регионе в области профилактики
«Это уникальный случай для сферы профилактики и борьбы с ВИЧ, до этого коммерческие доноры, не связанные с формацией, никогда не давали деньги на эту сферу. Это первый случай, когда техника соответствующая и медицинское оборудование будут переданы медицинским учреждениям Новосибирской области», — отметила Костецкая.
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