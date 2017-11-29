Предновогоднюю распродажу имущества устроит администрация Хабаровска

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В последний месяц года администрация города проведет четыре аукциона: 19, 20, 21 и 26 декабря. На каждый из них выставляется по несколько лотов. Так, например, 19 декабря за 3,4 млн рублей можно купить помещение в переулке Ленинградском, а за 5 млн рублей — помещение на Карла Маркса, 61 или объект площадью почти 200 квадратных метров в районе проспекта 60-летия Октября.

Дополнительную информацию о недвижимости, которую мэрия выставит на продажу, можно получить по адресу: улица Карла Маркса, 66, первый этаж, отдел приватизации и аренды имущества (кабинеты 114 и 115), а также уточнить по телефону 41−97−42. Сведения о предстоящих аукционах и торгах доступны на официальном сайте администрации города.