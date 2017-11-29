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08:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Мастера из Франции, Испании и Латвии приедут на фестиваль «Ледовая фантазия» в Хабаровск

Работы скульпторов горожане смогут оценить в январе 2018 года.

Международный фестиваль «Ледовая фантазия» пройдет в Хабаровске с 19 по 23 января 2018 года. Над скульптурами будут работать десять команд, три из них — международные, сообщает портал «Губерния».

Как рассказал руководитель фестиваля «Ледовая фантазия» Сергей Логинов, фестиваль посетят ледовые мастера из Франции, Латвии и Испании. Они уже приезжали в Хабаровск и сразу приняли очередное приглашение на фестиваль.

«Приедут Элен и Дата из Франции, Агнесса из Латвии собирается. И из Испании, в скобках — Каталонии, наш старый друг. Он у нас был и на песчаном фестивале. Хабаровчане его запомнили, он очень интересный, колоритный парень, серьезный скульптор. Пока вот эти кандидатуры», — сказал Сергей Логинов.

По его словам, организаторы могли бы пригласить больше иностранных художников, но сделать это не получится из-за ограниченного количества ледовых блоков.

«[Тогда] у нас просто не останется блоков для иногородних и, конечно же, для наших художников. А у нас очень интересные, очень сильные [скульпторы] — это и Максим Усенко, и Александр Кузнецов, и Владимир Антонов. Выросла плеяда мощнейших художников. Думаю, им тоже надо поработать и показать свое искусство, воплотить свои творческие задумки», — добавил Сергей Логинов.

Победитель конкурса получит премию — 200 тысяч рублей. Общий призовой фонд составляет полмиллиона.

Напомним, фестиваль «Ледовая фантазия» проходит раз в два года. В 2016 году первое место заняли мастера из Якутии.

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