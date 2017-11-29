Названы пять самых угоняемых автомобилей в Петербурге

Несмотря на многочисленные способы обезопасить свой автомобиль от угона, опытные воры всегда находят новые методы обойти защиту. По этой причине список угоняемых автомобилей всегда обновляется, и он отличается в зависимости от города.

По словам управляющего директора департамента страхования автотранспортных средств Группы Ренессанс Страхование Сергея Демидова, в Северной столице в пятерку самых угоняемых авто вошли Mercedes S-Class, LADA Granta, Jeep Grand Cherokee, УАЗ «Патриот» и Nissan Almera. При этом Петербург является лидером по числу автомобильных краж.