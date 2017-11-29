Названы пять самых угоняемых автомобилей в Петербурге
В коммуникационном агентстве «Полезные связи» проанализировали статистику угонов на территории Петербурга и составили антирейтинг. Об этом сообщает «Политэксперт».
В коммуникационном агентстве «Полезные связи» проанализировали статистику угонов на территории Петербурга и составили антирейтинг. Об этом сообщает «Политэксперт».
Несмотря на многочисленные способы обезопасить свой автомобиль от угона, опытные воры всегда находят новые методы обойти защиту. По этой причине список угоняемых автомобилей всегда обновляется, и он отличается в зависимости от города.
По словам управляющего директора департамента страхования автотранспортных средств Группы Ренессанс Страхование Сергея Демидова, в Северной столице в пятерку самых угоняемых авто вошли Mercedes
При этом эксперт отмечает, что причины автомобильных краж остаются неизменными: дорогие автомобили угоняют «под заказ» в регионы, попутно меняются все опознавательные номера транспортных средств. Что касается автомобилей массового рынка, то причиной их угонов становятся дешевые автозапчасти для перепродажи.