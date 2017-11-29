Фотографы-бизнесмены в Петербурге снова мучают ушастых сов
Один из задержанных попался уже в третий раз.
Один из задержанных попался уже в третий раз.
Уж сколько раз в Петербурге штрафовали фотографов, нещадно эксплуатирующих ушастых сов, занесенных в Красную книгу города, но им все ни по чем.
Очередные бизнесмены вывели пернатых к Спасу на крови, предлагая горожанам и гостям Северной столицы сделать красивое фото на память.
Но бдительные петербуржцы и сотрудники Исаакиевского собора не оставили «фотозону» без внимания и сообщили о ней в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Специалисты Комитета выехали на место и задержали двоих правонарушителей. Причем один из этой парочки попадается уже в третий раз.
В отношении владельцев составили протокол об административном правонарушении. Сов изъяли и направили в центр реабилитации и реинтродукции диких животных.
СПРАВКА:
Ушастая сова занесена в Красную книгу Петербурга и в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.