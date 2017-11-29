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09:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Фотографы-бизнесмены в Петербурге снова мучают ушастых сов

Один из задержанных попался уже в третий раз.

Уж сколько раз в Петербурге штрафовали фотографов, нещадно эксплуатирующих ушастых сов, занесенных в Красную книгу города, но им все ни по чем.

Очередные бизнесмены вывели пернатых к Спасу на крови, предлагая горожанам и гостям Северной столицы сделать красивое фото на память.

Но бдительные петербуржцы и сотрудники Исаакиевского собора не оставили «фотозону» без внимания и сообщили о ней в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Специалисты Комитета выехали на место и задержали двоих правонарушителей. Причем один из этой парочки попадается уже в третий раз.

В отношении владельцев составили протокол об административном правонарушении. Сов изъяли и направили в центр реабилитации и реинтродукции диких животных.

СПРАВКА:

Ушастая сова занесена в Красную книгу Петербурга и в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

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