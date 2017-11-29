С 8 декабря на Волге закроется навигация
После 8 декабря в Волгограде завершится навигация судов по Волге ниже плотины.
После 8 декабря в Волгограде завершится навигация судов по Волге ниже плотины.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, 27 ноября закрыли
«Использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водоёмах разрешается с открытия до закрытия навигации, а на несудоходных — после спада паводковых вод до ледостава с введением ограничений», — напомнили в ГУ МЧС.