В Башкирии похолодает до 20 градусов мороза
В ближайшие дни на территории республики температура воздуха может опуститься до 20 градусов.
В ближайшие дни на территории республики температура воздуха может опуститься до 20 градусов.
Об этом сообщает Башгидромет. По данным учреждения, сегодня 29 ноября в республике местами пройдет небольшой снег, ожидается слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях столбики термометров опустятся до -18°, днем -2,-7°.
В последующие два дня, 30 ноября и 1 декабря, температура воздуха ночью -5,-10°, в отдельных районах -15,-20°, днем -2,-7°, местами до -12°. Местами также пройдет слабый снег. Ветер северный,