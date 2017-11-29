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09:41 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии похолодает до 20 градусов мороза

В ближайшие дни на территории республики температура воздуха может опуститься до 20 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 81% 766 мм рт. ст. 4 м/с

Об этом сообщает Башгидромет. По данным учреждения, сегодня 29 ноября в республике местами пройдет небольшой снег, ожидается слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях столбики термометров опустятся до -18°, днем -2,-7°.

В последующие два дня, 30 ноября и 1 декабря, температура воздуха ночью -5,-10°, в отдельных районах -15,-20°, днем -2,-7°, местами до -12°. Местами также пройдет слабый снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

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