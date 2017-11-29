В Башкирии похолодает до 20 градусов мороза

Об этом сообщает Башгидромет. По данным учреждения, сегодня 29 ноября в республике местами пройдет небольшой снег, ожидается слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях столбики термометров опустятся до -18°, днем -2,-7°.