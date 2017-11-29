Оперную певицу из Казани Аиду Гарифуллину номинировали на «Грэмми»
Оперная певица из Казани, солистка Венской оперы Аида Гарифуллина может стать обладателем самой престижной в мире музыкальной премии — «Грэмми».
Оперная певица из Казани, солистка Венской оперы Аида Гарифуллина может стать обладателем самой престижной в мире музыкальной премии — «Грэмми».
Имя Гарифуллиной фигурирует в номинации «Лучшая оперная запись», передает grammy.com.
В списке претендентов также запись симфонического оркестра Мариинского театра оперы «Золотой петушок»
Гарифуллина исполнила в записи оперы
Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что оперная певица из Казани Гарифуллина вместе с дочерью поселится в Париже.