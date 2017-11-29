Оперную певицу из Казани Аиду Гарифуллину номинировали на «Грэмми»

В списке претендентов также запись симфонического оркестра Мариинского театра оперы «Золотой петушок» Римского-Корсакова. Отмечается, что за эту работу премию могут получить дирижер Валерий Гергиев, продюсер Илья Петров, а также исполнители Владимир Феляуэр, Аида Гарифуллина и Кира Логинова.