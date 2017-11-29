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09:45 (мск), источник: Prokazan.ru

Оперную певицу из Казани Аиду Гарифуллину номинировали на «Грэмми»

Оперная певица из Казани, солистка Венской оперы Аида Гарифуллина может стать обладателем самой престижной в мире музыкальной премии — «Грэмми».

Имя Гарифуллиной фигурирует в номинации «Лучшая оперная запись», передает grammy.com.

В списке претендентов также запись симфонического оркестра Мариинского театра оперы «Золотой петушок» Римского-Корсакова. Отмечается, что за эту работу премию могут получить дирижер Валерий Гергиев, продюсер Илья Петров, а также исполнители Владимир Феляуэр, Аида Гарифуллина и Кира Логинова.

Гарифуллина исполнила в записи оперы Римского-Корсакова партию Шемаханской царицы.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что оперная певица из Казани Гарифуллина вместе с дочерью поселится в Париже.

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