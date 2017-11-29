Ежегодная немецкая Рождественская ярмарка пройдет в Ельцин Центре

В этом году организаторы предлагают не только посетить всей семьей рождественскую ярмарку, где каждый сможет ощутить атмосферу праздничного уюта, но и поучаствовать в мастер-классах, сделать рождественский календарь или посмотреть новогодний спектакль на немецком языке.

9 декабря 2017 года Мини-ярмарка подарков. Все желающие смогут вдохновиться оригинальными идеями мастеров, купить понравившиеся сувениры в подарок своим родным и близким. 12:00—18:00 , Атриум Ельцин Центра, вход свободный.

Рождественские мастер-классы, которые проводят Национально-культурная автономия немцев Екатеринбурга и студия «Полосатый кот». Здесь вы сможете смастерить гигантский рождественский календарь, показывающий, сколько дней остается до сочельника. 13:30—15:00 , Атриум Ельцин Центра, участие бесплатное.

Интерактивная программа для детей с Дедом Морозом и его немецким коллегой Святым Николаусом, который каждый год в преддверии Рождества прилетает из Германии в Екатеринбург, чтобы подарить жителям города атмосферу праздника. В форме игры детей познакомят с немецкими традициями. 15:00—16:00 , Атриум Ельцин Центра, участие бесплатное.

Новогодний спектакль «Щелкунчик» на немецком языке. Театр кукол «ФиМ» представляет спектакль по одноимённому произведению Э. Т. А. Гофмана. Сказка будет рассказана средствами современного теневого театра кукол и классической балетной хореографии в сопровождении бессмертной музыки Петра Ильича Чайковского. Спектакль озвучен сотрудниками Генерального консульства Германии. 16:00—17:00 , киноконференц-зал Ельцин Центра, вход свободный, но количество мест ограничено.