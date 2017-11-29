Ежегодная немецкая Рождественская ярмарка пройдет в Ельцин Центре
Генеральное консульство Германии
Генеральное консульство Германии
В этом году организаторы предлагают не только посетить всей семьей рождественскую ярмарку, где каждый сможет ощутить атмосферу праздничного уюта, но и поучаствовать в
9 декабря 2017 года
Рождественские
Интерактивная программа для детей с Дедом Морозом и его немецким коллегой Святым Николаусом, который каждый год в преддверии Рождества прилетает из Германии в Екатеринбург, чтобы подарить жителям города атмосферу праздника. В форме игры детей познакомят с немецкими традициями.
Новогодний спектакль «Щелкунчик» на немецком языке. Театр кукол «ФиМ» представляет спектакль по одноимённому произведению Э. Т. А. Гофмана. Сказка будет рассказана средствами современного теневого театра кукол и классической балетной хореографии в сопровождении бессмертной музыки Петра Ильича Чайковского. Спектакль озвучен сотрудниками Генерального консульства Германии.
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