Уличных торговцев отправят на кладбища в Новосибирске

«Злостные нарушители, как правило, не оплачивают административные штрафы, — поясняет глава Октябрьского района Петр Прокудин. — В настоящее время на территории Октябрьского района сложилась устойчивая группа граждан, незаконно торгующих “на профессиональной основе”. Они сознательно уклоняются от оплаты административного штрафа».

Сейчас управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска отрабатывает практику привлечения к уборке территорий общественных кладбищ граждан, отбывающих наказание в виде обязательных работ. В 2017 году уборкой кладбищ занимались 128 должников по исполнительным производствам по различным видам правонарушений. Это позволяет экономить бюджетные средства и перераспределить их на другие направления оказания ритуальных услуг горожанам.

Анализ правонарушителей показывает, что основная доля протоколов составляется на одних и тех же граждан. Один из таких «профессионалов» — тридцатилетний Евгений С., уже привлекавшийся к административной ответственности, 21 ноября был доставлен к мировому судье Октябрьского судебного участка. По итогам рассмотрения административных материалов гражданин привлечен к ответственности в виде обязательных работ продолжительностью 75 часов на городских кладбищах. По данным пресс-центра мэрии, это первый в Новосибирске случай привлечения к общественным работам за нарушения правил торговли.

«Мы впервые применили такую практику в отношении нарушителя правил торговли, — сказал Петр Прокудин. — Будем ее продолжать. Надеюсь, что привлечение таких лиц к обязательным работам в муниципальных учреждениях будет способствовать и пресечению несанкционированной торговли, и выполнению общественно полезного труда в муниципальных учреждениях на безвозмездной основе».