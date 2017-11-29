В Челябинском центре онкологии появился новый современный маммограф
Злокачественную опухоль можно будет выявить на ранней стадии.
Злокачественную опухоль можно будет выявить на ранней стадии.
С помощью нового аппарата можно будет получить качественную картинку о состоянии пациентки. Маммограф может иссследовать любые новообразования в молочной железе. Главное, вовремя обратиться к врачу. Ранняя диагностика спасет очень много человеческих жизней.
— Первая женщина, которая попросила провести диагностику ее молочных желез, осталась очень довольна, — рассказали в
Медицинские работники напоминают челябинцам, что для выявления рака молочной железы на ранней стадии, когда еще нет уплотнений и болей, женщины старше 40 лет должны два раза в год проходить маммографическое исследование. В случае подозрения на рак челяябинку направят на дообследование в поликлинику онкоцентра. Там