Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Злые люди живут меньше
Медведев отреагировал на пропажу 64 млрд руб. для аэропортов
Смертоносный «Скиф»: ядерная сила России теперь под водой
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Российская армия готовится к новой большой войне — СМИ
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Тайра Бэнкс в образе тигрицы снялась для модного глянца
Ксения Собчак вышла в свет в ярко-красном платье
СМИ: Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8На Бали проснулся вулкан Агунг
09:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинском центре онкологии появился новый современный маммограф

Злокачественную опухоль можно будет выявить на ранней стадии.

С помощью нового аппарата можно будет получить качественную картинку о состоянии пациентки. Маммограф может иссследовать любые новообразования в молочной железе. Главное, вовремя обратиться к врачу. Ранняя диагностика спасет очень много человеческих жизней.

— Первая женщина, которая попросила провести диагностику ее молочных желез, осталась очень довольна, — рассказали в пресс-службе министерства здоавоохранения Челябинской области. — У нее были замечены микрокальцинаты — маленькие плотные структуры, размером с песчинку. Они могли быть ранним проявлением онкологического заболевания. Однако, все обошлось.

Медицинские работники напоминают челябинцам, что для выявления рака молочной железы на ранней стадии, когда еще нет уплотнений и болей, женщины старше 40 лет должны два раза в год проходить маммографическое исследование. В случае подозрения на рак челяябинку направят на дообследование в поликлинику онкоцентра. Там врачи-рентгенологи могут отправить на обследование на новом маммографе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Якутии заключенных будут охранять собаки-клоны
Прохор Шаляпин нашёл новую даму: Она не богата, но умеет печь пироги
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Пхеньян объявил о возможности своей ракеты поразить США
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
Госдеп призвал Россию не применять закон о СМИ-иноагентах
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
В России резко подорожала икра
Формула-Е выставила свой болид против гепарда (видео)
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Криштиану Роналду впервые показал младшую дочь Поклонники спортсмена восхитились милым снимком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь