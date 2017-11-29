В Челябинском центре онкологии появился новый современный маммограф

С помощью нового аппарата можно будет получить качественную картинку о состоянии пациентки. Маммограф может иссследовать любые новообразования в молочной железе. Главное, вовремя обратиться к врачу. Ранняя диагностика спасет очень много человеческих жизней.

— Первая женщина, которая попросила провести диагностику ее молочных желез, осталась очень довольна, — рассказали в пресс-службе министерства здоавоохранения Челябинской области. — У нее были замечены микрокальцинаты — маленькие плотные структуры, размером с песчинку. Они могли быть ранним проявлением онкологического заболевания. Однако, все обошлось.