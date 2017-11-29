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09:59 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Мэрия Казани выражает соболезнования Муслиме Латыповой

Город соболезнует в связи с кончиной ее матери.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 29 ноября). Мэрия Казани выражает глубокие соболезнования Латыповой Муслиме Хабриевне, генеральному директору ООО «Бахетле», депутату Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва, в связи с кончиной ее матери Галиевой Муршиды Хабибулловны и разделяет горечь невосполнимой утраты.

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