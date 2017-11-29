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09:53 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Смольный передаст храм в Кронштадте в введение РПЦ

Здание будет отдано приходу с молодым священником.

Источник: Аргументы и факты

29 ноября стало известно, что кронштадтский храм вскоре перейдет из собственности города в ведение РПЦ. Здание отдадут приходу во главе с молодым священником, сообщает «Фонтанка. Ру».

Храм св. Николая Чудотворца при анатомическом театре Морского госпиталя в Кронштадте принадлежит властям Санкт-Петербруга. Однако Епархия просит передать его в почти полувековую аренду безвозмездно.

Здание на улице Мануильского, д. 2б, литера А. построено еще в 1905 году. Там отпевали покойников, умерших в лазарете. Но в 20-ых годах ХХ века службы были прекращены, а здание опечатано. Новую жизнь храм получил в 2009-м.

Сейчас приход возглавляет 29-летний иерей Алексей Тимохин. Он же, согласно штатному расписанию Санкт-Петербургской епархии, с 2013-го является настоятелем церкви-часовни.

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