Смольный передаст храм в Кронштадте в введение РПЦ

Источник: Аргументы и факты

29 ноября стало известно, что кронштадтский храм вскоре перейдет из собственности города в ведение РПЦ. Здание отдадут приходу во главе с молодым священником, сообщает «Фонтанка. Ру».

Храм св. Николая Чудотворца при анатомическом театре Морского госпиталя в Кронштадте принадлежит властям Санкт-Петербруга. Однако Епархия просит передать его в почти полувековую аренду безвозмездно.

Здание на улице Мануильского, д. 2б, литера А. построено еще в 1905 году. Там отпевали покойников, умерших в лазарете. Но в 20-ых годах ХХ века службы были прекращены, а здание опечатано. Новую жизнь храм получил в 2009-м.