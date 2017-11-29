В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются рейсы

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости Крым сообщил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Международного аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев.

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«По причине ограниченной видимости в аэропорту “Симферополь” задерживается прибытие двух рейсов. Самолеты находятся в аэропортах отправления и ожидают улучшения погоды у нас. Как только они получат обновленный прогноз, то вылетят к нам. По прогнозам, в ближайшие часы ситуация нормализуется», — рассказал Лаптев.