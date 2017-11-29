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09:45 (мск), источник: РИА Крым

В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются рейсы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. Прилет двух самолетов в столицу Крыма — из Москвы и Сочи — задерживается в среду утром из-за густого тумана в районе аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости Крым сообщил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Международного аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев.

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«По причине ограниченной видимости в аэропорту “Симферополь” задерживается прибытие двух рейсов. Самолеты находятся в аэропортах отправления и ожидают улучшения погоды у нас. Как только они получат обновленный прогноз, то вылетят к нам. По прогнозам, в ближайшие часы ситуация нормализуется», — рассказал Лаптев.

Речь идет о рейсах Москва — Симферополь «Уральских авиалиний» и Сочи (Адлер) — Симферополь компании «Аэрофлот». Они должны были прилететь в 10:10 и 11:10, но задерживаются на полтора часа и один час соответственно.

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