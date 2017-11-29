Вера Полозкова прочитает воронежцам новые стихи

С очередным творческим визитом столицу Черноземья посетит поэтическая звезда нашего времени Вера Полозкова. Ее имя уже давно известно тем, кто интересуется русской поэзией. Первый сборник стихов Вера выпустила, когда ей было всего 15 лет, но уже тогда она писала произведения, которые громко заявили о ее таланте на всю страну. Видео, где она пронзительно читает одно из самых известных своих стихотворений «Снова не мы», набрало 1,5 миллиона просмотров на YouTube, а текст «Надо жить у моря, мама» репостил себе на стену каждый второй. Ее творчество философское и искреннее, как и она сама.