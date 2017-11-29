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09:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Вера Полозкова прочитает воронежцам новые стихи

Известная поэтесса приедет на гастроли 10 декабря.

С очередным творческим визитом столицу Черноземья посетит поэтическая звезда нашего времени Вера Полозкова. Ее имя уже давно известно тем, кто интересуется русской поэзией. Первый сборник стихов Вера выпустила, когда ей было всего 15 лет, но уже тогда она писала произведения, которые громко заявили о ее таланте на всю страну. Видео, где она пронзительно читает одно из самых известных своих стихотворений «Снова не мы», набрало 1,5 миллиона просмотров на YouTube, а текст «Надо жить у моря, мама» репостил себе на стену каждый второй. Ее творчество философское и искреннее, как и она сама.

В этот раз поэтесса представит воронежским поклонникам новую музыкально-поэтическую программу. Со сцены прозвучат свежие индийские и венецианские тексты, детские стихи из недавно презентованной книжки «Ответственный ребенок» и все то, что было написано за последний год. Это будет откровенный и невольно заставляющий задуматься рассказ о путешествиях, странах, людях, повествование о новых смыслах и чувствах.

Вечер Веры Полозковой пройдет 10 декабря в Воронежском концертном зале, начало в 19.00.

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