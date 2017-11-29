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10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Сергей Давыдов вышел из-под стражи и отправился домой

Мера пресечения закончилась у арестанта в десять часов утра.

Источник: Комсомольская правда

В среду экс-глава администрации города Сергей Давыдов вышел за ворота СИЗО-7 ФСБ России по Челябинской области. В десять часов утра в среду, 29 ноября, закончился двухмесячный срок содержания под стражей обвиняемого в мошенничестве бывшего чиновника. Давыдова отпустили под подписку о невыезде и надлежащее поведение.

— За два месяца содержания под стражей обвиняемый вел себя хорошо, нарушений режима содержания с его стороны не было, — рассказали в следственном изоляторе. — Жалоб с его стороны в администрацию нашего учреждения не поступало.

Во время содержания под стражей, Сергея Давыдова навещали уполномоченный по правам человека региона Маргарита Павлова и председатель Общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области Василий Катанэ.

Напомним, что Центральный районный суд города Челябинска 29 сентября определил меру пресечения для Сергея Давыдова в виде заключения под стражу на два месяца.

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