Сергей Давыдов вышел из-под стражи и отправился домой

Источник: Комсомольская правда

В среду экс-глава администрации города Сергей Давыдов вышел за ворота СИЗО-7 ФСБ России по Челябинской области. В десять часов утра в среду, 29 ноября, закончился двухмесячный срок содержания под стражей обвиняемого в мошенничестве бывшего чиновника. Давыдова отпустили под подписку о невыезде и надлежащее поведение.

— За два месяца содержания под стражей обвиняемый вел себя хорошо, нарушений режима содержания с его стороны не было, — рассказали в следственном изоляторе. — Жалоб с его стороны в администрацию нашего учреждения не поступало.

Во время содержания под стражей, Сергея Давыдова навещали уполномоченный по правам человека региона Маргарита Павлова и председатель Общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области Василий Катанэ.