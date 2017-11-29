Сергей Давыдов вышел из-под стражи и отправился домой
Мера пресечения закончилась у арестанта в десять часов утра.
Мера пресечения закончилась у арестанта в десять часов утра.
В среду
— За два месяца содержания под стражей обвиняемый вел себя хорошо, нарушений режима содержания с его стороны не было, — рассказали в следственном изоляторе. — Жалоб с его стороны в администрацию нашего учреждения не поступало.
Во время содержания под стражей, Сергея Давыдова навещали уполномоченный по правам человека региона Маргарита Павлова и председатель Общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области Василий Катанэ.
Напомним, что Центральный районный суд города Челябинска 29 сентября определил меру пресечения для Сергея Давыдова в виде заключения под стражу на два месяца.