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11:21 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье повысятся цены на жилье

Проект документа опубликовал Минстрой РФ.

Источник: Reuters

На официальном сайте ми­нис­терст­ва стро­и­тельст­ва и жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хозяйства Российской Федерации появился проект документа, в котором определена стоимость одного квадратного метра в регионах страны в первом квартале 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минстрой РФ.

По данным нового положения, стоимость одного квадратного метра в Приморском крае увеличится с 49 163 рубля до 50 101 рубля. Стоит отметить, что Минстрой устанавливает среднюю стоимость квадратного метра четыре раза в год, в начале каждого квартала. Цифры формируются исходя из данных Росстата о стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также опираясь на себестоимость строительства в различных субъектах Федерации.

Полученные нормативы используются потом для расчета размеров выплат из бюджета для помощи отдельным категориям граждан. Среди них военнослужащие, сотрудники полиции, пострадавшие от радиационных аварий, молодые ученые, вынужденные переселенцы, инвалиды и молодые семьи, по закону нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

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