В Приморье повысятся цены на жилье

Источник: Reuters

На официальном сайте ми­нис­терст­ва стро­и­тельст­ва и жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хозяйства Российской Федерации появился проект документа, в котором определена стоимость одного квадратного метра в регионах страны в первом квартале 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минстрой РФ.

По данным нового положения, стоимость одного квадратного метра в Приморском крае увеличится с 49 163 рубля до 50 101 рубля. Стоит отметить, что Минстрой устанавливает среднюю стоимость квадратного метра четыре раза в год, в начале каждого квартала. Цифры формируются исходя из данных Росстата о стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также опираясь на себестоимость строительства в различных субъектах Федерации.