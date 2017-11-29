В Приморье повысятся цены на жилье
Проект документа опубликовал Минстрой РФ.
Проект документа опубликовал Минстрой РФ.
На официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации появился проект документа, в котором определена стоимость одного квадратного метра в регионах страны в первом квартале 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
По данным нового положения, стоимость одного квадратного метра в Приморском крае увеличится с 49 163 рубля до 50 101 рубля. Стоит отметить, что Минстрой устанавливает среднюю стоимость квадратного метра четыре раза в год, в начале каждого квартала. Цифры формируются исходя из данных Росстата о стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также опираясь на себестоимость строительства в различных субъектах Федерации.
Полученные нормативы используются потом для расчета размеров выплат из бюджета для помощи отдельным категориям граждан. Среди них военнослужащие, сотрудники полиции, пострадавшие от радиационных аварий, молодые ученые, вынужденные переселенцы, инвалиды и молодые семьи, по закону нуждающиеся в улучшении жилищных условий.