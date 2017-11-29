В Бугульме заработают 12 елочных базаров

При продаже елок продавцы будут выдавать товарные чеки, а покупатели должны их сохранять.



Главный архитектор города Марсель Каюмов отметил, что в случае незаконной перевозки или вырубки деревьев последствия могут быть неприятными — вплоть до уголовной ответственности.



В сельских поселениях Бугульминского района также пройдут предновогодние выставки-ярмарки, на которых будет представлен широкий ассортимент продукции: елки, елочные украшения, авторские изделия, оригинальные рождественские подарки, праздничные угощения.