В Бугульме заработают 12 елочных базаров
(Казань, 29 ноября, «Татар-информ»). В Бугульме в преддверии Нового года будут работать 12 елочных базаров, пишет «Бугульминская газета».
(Казань, 29 ноября, «Татар-информ»). В Бугульме в преддверии Нового года будут работать 12 елочных базаров, пишет «Бугульминская газета».
При продаже елок продавцы будут выдавать товарные чеки, а покупатели должны их сохранять.
Главный архитектор города Марсель Каюмов отметил, что в случае незаконной перевозки или вырубки деревьев последствия могут быть неприятными — вплоть до уголовной ответственности.
В сельских поселениях Бугульминского района также пройдут предновогодние