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13:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Бугульме заработают 12 елочных базаров

(Казань, 29 ноября, «Татар-информ»). В Бугульме в преддверии Нового года будут работать 12 елочных базаров, пишет «Бугульминская газета».

При продаже елок продавцы будут выдавать товарные чеки, а покупатели должны их сохранять.

Главный архитектор города Марсель Каюмов отметил, что в случае незаконной перевозки или вырубки деревьев последствия могут быть неприятными — вплоть до уголовной ответственности.

В сельских поселениях Бугульминского района также пройдут предновогодние выставки-ярмарки, на которых будет представлен широкий ассортимент продукции: елки, елочные украшения, авторские изделия, оригинальные рождественские подарки, праздничные угощения.

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